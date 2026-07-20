Dos detenidos por lanzar adoquines a la Policía Local en la celebración del Mundial en Valencia

Dos personas, cuya edad y nacionalidad no han trascendido, han resultado detenidas la madrugada de este lunes en Valencia por la Policía Local durante la celebración de la conquista del Mundial de fútbol por parte de la selección española. A los detenidos se les imputa un presunto delito de atentado contra la autoridad. En concreto, por haber lanzado adoquines a la Policía Local, que los perseguía tras disolver el enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes en la calle Pedro III el Grande. Los agentes habían acudido al lugar tras recibir el aviso de un intento de agresión al portero de un local y a una camarera del mismo. Todo ello, según han relatado fuentes municipales.

Este incidente es el único de consideración que se ha producido en Valencia a lo largo de la madrugada que ha seguido a la victoria de España ante Argentina (1-0) en la final del Campeonato del Mundo de fútbol. Un gol que fue materializado por el jugador valenciano de Foyos, Ferrán Torres.

Los agentes de la Policía Local de Valencia se habían desplazado hasta el lugar de los hechos tras recibir una llamada al 092 a las 03:42 horas de la madrugada de este lunes. En esa llamada, se les informaba de que había dos personas que supuestamente estaban intentando agredir al portero de un local y a una de las camareras.

A su llegada, siempre según las mismas fuentes, los agentes encontraron, en las inmediaciones, a dos grupos de jóvenes increpándose mutuamente, por lo que procedieron a disolverlos. Fue entonces cuando dos de los jóvenes comenzaron a empujar y a gritar a los agentes. A continuación, intentaron escapar.

En ese momento, se inició una persecución. Y, en el transcurso de la misma, los jóvenes lanzaron adoquines a la Policía. A pesar de ello, los agentes lograron detener a ambos sospechosos por el presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

Más allá de este suceso, la noche resultó tranquila en Valencia, según han confirmado las mismas fuentes, con multitud de personas en las calles festejando el histórico triunfo de la selección española de fútbol y el hecho de que el gol lo hubiera materializado un valenciano, Ferrán Torres. Este último, originario de la localidad de Foios, ubicada en la Huerta Norte. Ferrán Torres jugó en el Mestalla, filial valencianista, entre 2016 y 2018. Y de 2018 a 2020 en el Valencia.