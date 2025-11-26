Tres detenidos por la Policía Local de Valencia tras ser pillados cuando intentaban robar una vivienda

Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a dos hombres y una mujer, cuya nacionalidad no ha trascendido. Los detenidos han sido sorprendidos por los agentes cuando escalaban la fachada de un edificio, ubicado en el barrio de Ciutat Vella (Ciudad Vieja), en la ciudad de Valencia. Los hecho se han desencadenado en torno a las 04:15 horas del pasado viernes a raíz de que varios testigos hubieran avisado de que estaban observado a varias personas trepando por la fachada de un inmueble. Los sospechosos estaban intentando robar en el interior de una vivienda, según el relato de la Policía Local de Valencia. A los detenidos se les imputa un presunto delito de robo con fuerza, por lo que han sido puestos a disposición judicial.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos patrullas de la Policía Local de Valencia para comprobar qué era lo que realmente estaba sucediendo. En concreto, los agentes procedían de la Comisaría de Proximidad de Ciutat Vella. Una vez han llegado, han podido comprobar con sus ojos lo que estaba pasando. Luego, han interceptado a dos personas, que hacían señas a un tercero. Este último, ubicado, a su vez, en el balcón de la primera planta de un edificio.

Una de las dos patrullas que se había desplazado hasta el lugar en que se estaban produciendo los hechos, ha detenido a dos de los sospechosos. En tanto, la otra patrulla de la Policía Local de Valencia se ha dirigido hacia el edificio. Sin embargo, el hombre que se encontraba en el balcón, al cerciorarse de la presencia de los policías locales de Valencia, ha intentado introducirse en la vivienda a través de la puerta del balcón, que se hallaba abierta. Al principio, ese detenido se ha negado a salir de vivienda. Si bien, finalmente, ha accedido a hacerlo.