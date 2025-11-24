Un policía en prácticas y fuera de servicio detiene a un ladrón reincidente en pleno atraco en Murcia

Un agente de la Policía Nacional destinado en Murcia, en prácticas y fuera de servicio, sorprendió en pleno robo a un violento atracador multirreinciente, impidiendo que el robo terminara con éxito y deteniendo al delincuente. El agente también recuperó el botín del atraco, una cadena de oro que el ladrón había arrebatado a la víctima amenazándola con un destornillador.

Los hechos sucedieron durante la tarde del pasado 1 de noviembre en la calle San Marcos del barrio del Carmen de Murcia, cuando la víctima, que caminaba por la zona, vio que otro hombre le seguía con intenciones nada claras.

Los temores de la víctima, un hombre de alrededor de 60 años, se hicieron realidad cuando unos pasos más adelante, el ladrón multirreincidente abordó a la víctima con un destornillador de forma amenazante y le propinó un fuerte tirón de la cadena de oro que portaba en el cuello para, a continuación, emprender la huída.

Comete el atraco delante de un policía

El violento atraco fue presenciado por un agente de la Policía Nacional de Murcia, en prácticas y fuera de servicio, que está destinado en la Comisaría de distrito del Carmen. El policía de Murcia persiguió al autor de los hechos para interceptarlo tras una intensa pero corta carrera.

El ladrón, lejos de entregarse, se revolvió de forma violenta contra el policía de Murcia en prácticas, afortunadamente, un ciudadano que pasaba por la zona colaboró de forma activa y decidida con el agente, pudiendo entre ambos retener completamente al autor del robo a la espera de la llegada de las patrullas en servicio de la Policía Nacional.

El detenido, imputado por un delito de robo con violencia, es un conocido reincidente que ha sido arrestado en varias ocasiones este mismo año por cometer delitos similares. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, ingresó en prisión provisional.