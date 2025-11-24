Son los 10 delincuentes más buscados de España y son «altamente peligrosos». Entre ellos hay cuatro narcotraficantes, tres pederastas, un asesino, un ladrón extremadamente violento y un proxeneta. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han lanzado este lunes una campaña para pedir ayuda a la ciudadanía para atraparlos.

Las imágenes que se difunden de los fugitivos son fotogramas reales y se han añadido imágenes que simulan con inteligencia artificial los cambios de imagen que pudieran haberse realizado para evitar ser reconocidos.

Las personas que puedan aportar algún dato que facilite su localización pueden hacerlo de forma confidencial a través del correo electrónico [email protected].

Los 10 más buscados

Daniel Vázquez Patiño , natural de La Coruña y de 46 años. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años . Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 m de altura, piel blanca y ojos marrones. Está considerado altamente peligroso.

Jesús Manuel Heredia Heredia, alias El Pantoja y natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, es líder del clan de Los Pantoja, está vinculado al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís . De complexión obesa, 1,80 m de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas, está considerado como de alta peligrosidad.

Juan Herrera Guerrero , es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores . Mide 1,73 m, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas. Está considerado por los investigadores como altamente peligroso.

Juan Miguel García Santos , de Villanueva de Arosa (Pontevedra), de 51 años. Buscado por tráfico de drogas, es considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

Manuel Rodríguez López, es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75 m, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones. Se le considera muy peligroso.

Martiño Ramos Soto , natural de Orense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones. Está calificado como de alta peligrosidad.

José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 m de altura, y su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros. Considerado altamente peligroso.

Ionut Ramon Raducan, alias Florin . Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72 m, tiene el cabello castaño y la piel blanca. Se le considera de alta peligrosidad.

Julio Herrera Nieto , es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas , tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado a un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, y mide 1,73 m de altura, con ojos claros y es calvo. Está considerado de alta peligrosidad al estar vinculado con el uso de armas de fuego.

Sergio Jesús Mora Carrasco, alias Yeyo. De Huelva y con 48 años, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa. Está acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales y es especialista en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 m con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Se le considera altamente peligroso.

Durante el año 2024 la Sección de Localización de Fugitivos ha participado en la detención de 460 prófugos de la justicia por distintas reclamaciones tanto nacionales como internacionales.