La anciana de 89 años de Murcia, víctima de los ladrones, pudo contarle a su hijo lo que había ocurrido poco antes de fallecer en el hospital a causa de las heridas que sufrió durante el robo: «Han sido dos ladrones, uno me tiró de la cadena del cuello y huyeron en una motocicleta». Las cámaras de seguridad registraron a los autores y la Policía trabaja para identificarlos.

«La mataron para robarle una cadena con una cruz de bisutería valorada en dos euros», se lamenta su hijo Enrique. Los ladrones tiraron a Carmen al suelo y le rompieron cinco costillas y la cadera, además de varios golpes en la cabeza. Carmen, como otras ancianas de la zona, no llevaba joyas por miedo a que la asaltaran.

El salvaje robo tuvo lugar el pasado martes día 11, a las 19.30 horas en una calle muy concurrida. La mujer víctima volvía a su casa después de reunirse con un grupo de amigas en el centro de mayores de Puente Tocinos.

Arrastraron a la anciana por el suelo

Carmen, que caminaba con la ayuda de un andador, fue asaltada por dos hombres en un paso de peatones en el cruce entre la calle Ermita Vieja y la calle Mayor. Los ladrones le echaron mano a la cadena del cuello, la golpearon y la arrastraron por el paso de cebra delante de testigos hasta que se hicieron con su botín y escaparon.

Antes de morir cuatro días después, la víctima relató a su familia que los ladrones eran dos. Uno la asaltó y el otro esperaba en la moto para huir. La mujer fue trasladada al Hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia con serias lesiones, como la rotura de la cadera y de hasta cinco costillas. Murió cuatro días después, el sábado 15 de noviembre.

Las cámaras grabaron a los ladrones

La Policía busca a los dos ladrones que escaparon en la motocicleta tras matar a Carmen. Las cámaras de seguridad grabaron a los delincuentes pero las imágenes no son lo suficientemente nítidas.

Los agentes han tomado declaración a los testigos, creen que los autores del robo a la anciana de Murcia son delincuentes reincidentes y buscan entre los ladrones fichados en la capital murciana.

Sólo tres años de cárcel

Tres años de cárcel, esa fue la condena para el autor de un homicidio calcado al de Carmen que también tuvo lugar en Murcia.

Fue en agosto del año 2019. José Manuel y Mohamed, las cámaras les grabaron juntos segundos antes del robo a una anciana de Murcia de 86 años para quitarle el bolso.

El ladrón fue José Manuel, según la justicia, y los siete años que le pedían se quedaron en tres años de condena por los atenuantes de confesión y de reparación del daño por ingresar el dinero para la indemnización a la familia de la víctima. Su cómplice Mohamed, el verdadero autor según el condenado, fue absuelto por falta de pruebas.