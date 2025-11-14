La Policía Nacional ha desmantelado la banda de ladrones chilenos especialistas en robar teléfonos móviles con bolsas de ‘Faraday’ en comercios del noroeste de España. Tenían su base en Barcelona y se desplazaban para robar en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón.

La Policía les ha detenido cuando estaban actuando en Zaragoza y les requisó las bolsas de papel forradas con papel de aluminio que usan para que los productos no puedan ser detectados por las alarmas cuando los sacan de los establecimientos. Son tres hombres y tres mujeres que el Juzgado de Instrucción ha puesto en libertad como investigados.

Las detenciones tuvieron lugar entre los días 7 y 11 de noviembre, tras cometer cinco grandes robos en apenas una semana en un gran establecimiento especializado en productos electrónicos de la capital aragonesa.

Así actuaban la banda de ladrones

El grupo, con base en Barcelona, se desplazaba por distintas ciudades del noreste español, principalmente Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, para cometer los hurtos.

Una vez dentro del establecimiento, actuaban de manera conjunta. Primero accedían entre cuatro y seis miembros, pertrechados con bolsas de Faraday elaboradas de forma artesanal. Bolsas corrientes de papel, pero forradas en su interior con papel de aluminio para bloquear la señal electromagnética que activa los arcos de seguridad de las puertas de las tiendas.

Los investigadores identificaron al grupo gracias a avaricia que les hizo actuar varias veces, dando tiempo a los agentes para poner en marcha un dispositivo que permitió detener a los seis ladrones y frustrar nuevos hechos delictivos. Además de los hechos cometidos en Zaragoza, la investigación ha permitido relacionar al grupo con otros dos hurtos masivos perpetrados con idéntico modus operandi en Valencia y Lleida.

El valor total de los teléfonos móviles sustraídos en Zaragoza asciende a casi 10.000 euros y la Policía ha identificado ya al resto de integrantes de la banda organizada que serán detenidos en los próximos días.

Las tres mujeres detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 12, en funciones de guardia, que decretó su libertad con cargos. Los tres hombres fueron trasladados ante el Juzgado de Instrucción número 5, también en funciones de guardia, decretando igualmente su libertad con cargos.