Neinor se queda cerca de duplicar sus beneficios tras comprar Aedas: obtiene 122 millones en 2025

Neinor Homes ha obtenido un beneficio neto de 122 millones de euros en 2025 tras la compra de Aedas Homes, lo que supone casi duplicar su beneficio inmediatamente anterior de 62,4 millones de euros.

Por su lado, los ingresos repuntaron en plena OPA un 39%, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la plataforma residencial se situó en los 110,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% en comparación con el año anterior. Después, el beneficio bruto aumentó un 31%, hasta los 188,1 millones de euros.

En el periodo destacó el crecimiento de su negocio de Gestión de Activos en un contexto marcado por la segunda oferta pública de adquisición (OPA) de Neinor Homes sobre Aedas.

Así, los ingresos por comisiones alcanzaron los 19 millones de euros en el segmento de Gestión de Activos, incluyendo 4 millones de euros derivados de la gestión de activos en alquiler.

Además, Neinor durante la OPA ha escriturado un total de 1.917 viviendas de su cartera en propiedad y otras 1.010 del negocio de Gestión de Activos.

Por otra parte, la compañía registró 4 millones de euros procedentes de su cartera de activos en renta, mientras que el negocio principal ‘build-to-sell’ aportó 645 millones de euros con la entrega de 1.531 unidades.

Los márgenes de negocio se han mantenido en niveles altos, con un margen bruto que se ha situado en el 27%, al tiempo que la deuda neta ajustada aumentó un 373% hasta los 1.124 millones de euros al cierre del ejercicio si se incluye a Aedas.

Por otra parte, y desde el lanzamiento del Plan Estratégico 2023-2027 en marzo de 2023, la plataforma combinada con Aedas ha alcanzado las 38.000 viviendas y la cartera en comercialización ha alcanzado las 24.719 viviendas.

A cierre del 2025, la cartera total gestionada por Neinor alcanzaba las 8.909 unidades pre-vendidas, equivalentes a 3.200 millones de euros. Del total, unas 5.938 unidades corresponden a cartera en propiedad y otras 2.971 unidades a vehículos del negocio de Gestión de Activos.

«Este ha sido un año transformacional para Neinor. Hemos superado nuestros objetivos operativos, reforzado nuestro balance y cerrado la mayor operación residencial en España en más de una década, creando el líder nacional del sector», ha señalado el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga.

«En un entorno donde los mercados están siendo redefinidos por la inteligencia artificial y el cambio tecnológico, los inversores buscan activos reales resilientes y que generan ingresos», ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado adjunto y responsable de finanzas de Neinor Homes, Jordi Argemí, comentó que la adquisición de Aedas «genera valor mejorando la visibilidad de resultados, el crecimiento» y su capacidad de remuneración al accionista.