La entrada de parte de la cúpula de Neinor en el consejo de administración de Aedas Homes ha provocado cambios de calado en la compañía. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el consejo de la promotora inmobiliaria despidió hace pocas semanas a la directora financiera (CFO) y responsable de relación con inversores de Aedas, María José Leal.

Según han detallado las fuentes consultadas, el cese de Leal se aprobó al poco de que el co-CEO y director de finanzas de Neinor, Jordi Argemí, aterrizara en el órgano administrativo como consejero dominical para sustituir a Eduardo D’Alessandro, hombre fuerte de Castlelake en España, en diciembre de 2025.

María José Leal llevaba ocho años en la promotora -desde 2018- y ,según explican voces conocedoras de la situación a este periódico, su despido se produjo poco después de manifestar desavenencias con la directiva que aterrizaba desde Neinor.

Los hechos tuvieron lugar antes de que Argemesí fuese nombrado presidente del consejo de administración de Aedas Homes y de que Borja García-Egotxeaga -consejero delegado de Neinor- aterrizara como CEO en la planta noble de Aedas el pasado 9 de febrero.

Renovación integral del Consejo

El despido de María José Leal como CFO de Aedas Homes marcó el inicio de una cascada de salidas de la promotora madrileña. Enmarcados en la recta final de dos OPA paralelas de Neinor sobre la entidad, la semana pasada fueron saliendo uno a uno hasta cinco integrantes de la cúpula de Aedas Homes.

Ya con los ejecutivos de Neinor integrados en el consejo de administración se aprobó la renuncia del hasta entonces consejero delegado (CEO) y vicepresidente de Aedas, David Martínez y el cese de otros cuatro consejeros Javier Martínez-Piqueras, Cristina Álvarez, Patxi Xabier Castaños y Santiago Fernández, quien hasta hace diez días era presidente de Aedas.

En esta nueva etapa para la compañía, Argemí también formará parte de la comisión de auditoría y control, así como de la comisión de nombramientos y retribuciones de la empresa. García-Egotxeaga, por su lado, será a partir de este mes de febrero miembro del consejo de administración con la categoría de ejecutivo.

Recta final de la gran OPA inmobiliaria

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó de manera definitiva el pasado 28 de enero la oferta pública obligatoria de adquisición de acciones de Neinor sobre Aedas Homes.

La oferta, presentada ante el organismo el pasado 22 de diciembre de 2025, se dirigía al 100% del capital de la compañía madrileña compuesto por 43.700.000 acciones.

De ese total, hay que excluir 34.610.761 acciones representativas del 79,20% del capital que fueron inmovilizadas por el oferente y que provenían de la OPA voluntaria previa aprobada en noviembre. En consecuencia, la oferta se dirige a las acciones restantes, representativas del 20,80% de su capital.

Cabe recordar que Neinor Homes lanzó una segunda OPA para los accionistas minoritarios de Aedas con una subida del 12,5% en el precio, dejando la acción a 24,00 euros.

La promotora admitió que quiso tener en cuenta las inquietudes trasladadas por los accionistas minoritarios y, para mejorar las perspectivas de aceptación y el Consejo de Administración acordó lanzar una oferta pública obligatoria posterior elevando el precio para los minoritarios.

Desde Neinor han declarado en reiteradas ocasiones que, si se cumplen los requisitos de las compraventas forzosas, exigirá la venta de las restantes acciones, lo que dará lugar a la exclusión de negociación. Por el contrario, si no se cumplen dichas condiciones, valorará su mantenimiento en bolsa o su exclusión del parqué.