Neinor Homes ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autorización de una segunda Oferta Publica de Adquisición (OPA) sobre Aedas Homes para comprar a los minoritarios el 20,8% del capital que todavía no controla en la promotora inmobiliaria a un precio de 24 euros por acción.

La compañía dedicada a la inversión inmobiliaria con sede en Bilbao ha dado este paso tras concluir una primera OPA a 21,335 euros por acción, que le ha permitido hacerse con el 79,2% que hasta ahora controlaba el fondo estadounidense Castlelake.

Debido a que el precio de la primera OPA estaba pactado entre Neinor y Castlelake y era menor al precio al que cotizaban las acciones de Aedas Homes antes de anunciarse la operación, la compañía se ha visto obligada a presentar una segunda OPA a un precio que se considere equitativo.

Es en este contexto en el que Neinor presenta esta solicitud ante la CNMV, que le supondrá un desembolso máximo de 218,1 millones de euros, en caso de que todos los accionistas titulares del 20,8% que todavía no controla vendan sus acciones a 24 euros por acción.

La compañía remarca que ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no pongan a su disposición las acciones, lo que desembocaría en la exclusión de bolsa de Aedas Homes.

En el caso de que la oferta se liquide finalmente sin que se cumplan los requisitos para el ejercicio de las compraventas forzosas, Neinor señala que analizará la conveniencia de mantener las acciones de Aedas admitidas a cotización o promover la exclusión de negociación de las acciones de Aedas mediante una oferta de exclusión, siempre que no se superen los 24 euros por acción.

En la primera OPA, Neinor ya se hizo con 34.610.761 acciones de su competidor por 738 millones de euros. Cuando adquiera las 9.089.239 acciones restantes por 218,1 millones, el desembolso total para comprar Aedas Homes habrá ascendido a 956,5 millones de euros.

Neinor Homes presentará un depósito efectivo indisponible de 118,1 millones de euros en una cuenta abierta en Banco Santander y avales bancarios por 100 millones de euros en ese mismo banco y en el BBVA como garantía de la operación.

Los principales accionistas de Neinor son los fondos Orion (28,81%), Stoneshield (18,63%), Welwel (10,26%), con un 41,24% en manos de otros accionistas y un 0,77% de Fidelity.