El porcentaje de accionistas que ha aceptado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, a un precio de 21,3 euros por acción, se ha limitado únicamente al 79% que controla el fondo estadounidense Castlelake, según ha anunciado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

La cifra es prácticamente idéntica al 79,02% de Castlelake, según la última notificación remitida en octubre de 2023 por este fondo al regulador. Este resultado era el esperado, ya que Neinor tuvo que anunciar que lanzará una segunda OPA a un precio de 24 euros por acción para el resto de accionistas, ya que el precio de 21,3 euros fue pactado con Castlelake.

Por ello, los otros accionistas esperarán a la aprobación de esa segunda OPA por parte de la CNMV para vender sus acciones a 24 euros por acción, frente a los 23,7 euros en los que cotiza actualmente Aedas en el mercado.

Además de los minoritarios, entre el resto de accionistas se encuentran grandes fondos que han entrado en las últimas semanas en el capital de Aedas Homes, precisamente por esa diferencia de precio entre su cotización actual y el precio ofertado por Neinor.

La CNMV también informa de que la oferta ha tenido un resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad, por lo que la venta de Castlelake a Neinor se materializará en las próximas semanas.