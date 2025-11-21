Neinor realizará una segunda OPA con subida de precio para los accionistas minoritarios de AEDAS

Neinor Homes lanzará una segunda OPA para los accionistas minoritarios de Aedas Homes con una subida del 12,5% en el precio, dejando la acción a 24,00 euros. Según ha anunciado la compañía en un comunicado, la promotora ha tenido en cuenta las inquietudes trasladadas por los accionistas minoritarios y, para mejorar las perspectivas de aceptación, el Consejo de Administración ha acordado lanzar una oferta pública obligatoria posterior, sujeta a la aprobación de la CNMV, elevando el precio ofrecido a los minoritarios.

El precio de 24,00 euros de la segunda OPA coincide con la cotización de AEDAS previa al anuncio de la oferta voluntaria (descontando los dividendos pagados por AEDAS en julio), y tiene en cuenta las previsiones normativas al respecto.

Igualmente recuerdan que se procederá al lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPA voluntaria) sobre el 100% del capital social de AEDAS a un precio de 21,335 euros por acción respaldado por su principal accionista, Castlelake, titular del 79% del capital.

Tal y como adelantaba esta semana OKDIARIO, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se pronunciará sobre el precio de la operación el próximo jueves 27 de noviembre, lo que permitirá a la compañía adquirir el 80% de AEDAS durante el cuarto trimestre de 2025.

La OPA obligatoria posterior se lanzará, sujeto a la oportuna autorización de la CNMV, lo antes posible después de completarse la oferta voluntaria, con el objetivo de acelerar la adquisición del capital restante en manos de accionistas minoritarios.