La CNMV publicará el próximo jueves 27 su decisión sobre el precio de la OPA de Neinor por Aedas

La CNMV publicará el próximo jueves 27 de noviembre su decisión sobre si el precio de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Neinor sobre Aedas Homes es equitativo y responde a las valoraciones del mercado como vienen defendiendo los primeros durante las últimas semanas, según han asegurado fuentes del sector a OKDIARIO.

El pasado mes de junio Neinor Homes lanzó una OPA sobre el 100% del capital de Aedas por un importe máximo de 1.070 millones de euros, un movimiento que desde un principio contó con el respaldo decisivo de Castlelake, el fondo que ostenta el 79% del capital de la promotora. Sin embargo, si bien en un inicio la propuesta de Neinor incluía el pago de 24,48 euros por acción, la oferta descendió hasta los 21,33 euros tras descontar los últimos dividendos entregados por Aedas, valorados en más de 135 millones.

Esto último provocó una división interna en el Consejo de Administración de Aedas. Según explican fuentes de la compañía, sus accionistas minoritarios han planteado en varias ocasiones que la prima incluida en la oferta era insuficiente. Tanto es así, que esta parte de la promotora ha solicitado a la CNMV que obligue a Neinor a presentar un precio que esté más en línea con el valor neto de los activos (NAV) de la empresa, estimado en torno a los 33,90 euros por acción.

En este sentido, sea cual sea la decisión que anuncie la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la próxima semana, los minoristas, según ha podido confirmar este medio, exigirán a Neinor que suba la oferta por Aedas. Cabe recordar que el control de la primera está en manos de los fondos internacionales Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments, con participaciones del 29,5%, 25,7% y 13,5% respectivamente.

De esta manera, más allá de conseguir el visto bueno de la CNMV al precio de la OPA, Neinor necesitará convencer a la mitad del free float para lograr superar el 90% que le permita forzar la venta del resto de acciones. De no ser así, la compañía se verá obligada a mejorar el precio de la OPA que mantiene en vilo al mercado inmobiliario.

Una cartera 43.000 viviendas

La transacción permitirá a Neinor sumar a su cartera 20.200 viviendas procedentes de Aedas, el 50% de ellas residencias en Madrid. En lo que sería la compañía resultante tras la OPA, la promotora contará con una capacidad de suelo para más de 43.000 viviendas. Cuenta con 13.800 ya en producción y tendría 3.700 preventas que blindarían ingresos futuros.

En un comunicado, Neinor afirmaba hace tan solo un mes que su actividad comercial se mantuvo «muy dinámica» durante el verano, alcanzando unas preventas brutas acumuladas en el año de más de 2.200 unidades, con un valor total superior a 750 millones de euros en ingresos futuros.

A cierre de septiembre, la entidad gestionaba un libro de preventas de más de 4.500 viviendas, que representan aproximadamente 1.900 millones de euros en ingresos futuros y un precio medio de alrededor de 420.000 euros por unidad. La cartera en propiedad suponía unas 2.300 viviendas valoradas en más de 1.100 millones de euros, mientras que la cartera de gestión de activos (asset management) incluía unas 2.200 viviendas con un valor económico aproximado de 800 millones.