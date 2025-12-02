Neinor reducirá el consejo y elegirá CEO de Aedas: el grupo espera 1.000 millones de caja en 4 años

Neinor tiene previsto promover numerosos cambios en las estructuras organizativas de Aedas cuando se den por cerradas sus dos Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPA) sobre la compañía. Según el folleto consultado por OKDIARIO en el que Neinor expone las condiciones y términos de la operación, la inmobiliaria expresa su intención de «reorganizar los órganos de gobierno y de dirección de Aedas» con el fin de asegurar el control y la supervisión de sus actividades, así como su alineamiento con sus políticas corporativas y la estrategia» del grupo.

Fuentes cercanas a la promotora aseguran que la segunda OPA, realizada para contentar a los accionistas minoritarios de Aedas Homes y que conlleva una subida del 12,5% sobre el precio, terminará de cerrarse casi entrado el mes de febrero. A partir de entonces, si todo sale según lo previsto por Neinor Homes, la oferente llevará a cabo «una profunda revisión de las estructuras organizativas, los recursos disponibles y las condiciones laborales» de Aedas que comenzará por su consejo de administración y su comité de dirección.

Un nuevo consejo de administración

El consejo de administración de Aedas actualmente está compuesto por siete consejeros, de los cuales uno ejerce como consejero ejecutivo, cuatro son independientes, uno es dominical y otro es externo. Tras la liquidación de la Oferta, Neinor tiene previsto reducir a seis el número de miembros del consejo de administración de Aedas y nombrar a un número de consejeros que representen, hasta donde sea legalmente posible, su participación mayoritaria en el capital de la inmobiliaria.

De esta forma, el consejo de administración de Aedas pasaría a estar compuesto por un consejero nombrado a propuesta del oferente, que ocupará el cargo de consejero delegado (CEO) y tendrá la consideración de ejecutivo; tres consejeros dominicales nombrados también a propuesta de Neinor y dos consejeros independientes. Desde la promotora especifican que los nuevos miembros serán «profesionales reputados con una amplia trayectoria y experiencia en el sector», y con las competencias requeridas para el desempeño de su labor.

Más allá del consejo, Neinor considera necesario hacer «ajustes en la plantilla» de Aedas para «identificar duplicidades y potenciales oportunidades de optimización» en los roles de los trabajadores y en sus condiciones de trabajo. En la misma línea, puntualizan que inicialmente los empleados de la segunda seguirán trabajando desde sus actuales centros, pero no descartan que tras la liquidación de la oferta se produzca una reubicación de equipos o funciones a las sedes corporativas del Grupo Neinor.

Ante esta reorganización, Neinor subraya que la operación no tiene como finalidad facilitar una operación de fusión con Aedas, sino que la intención final es que esta mantenga su personalidad jurídica propia como una filial del Grupo Neinor. Recuerdan que la Oferta no es de exclusión e incluso que Neinor no tiene la intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de Aedas, salvo que se den los requisitos para las compraventas forzosas.

«En el supuesto de que no se den tales requisitos, Neinor valorará la conveniencia de mantener a Aedas como sociedad cotizada o de promover una oferta de exclusión, siempre que ello no suponga la realización de una oferta a un precio superior al de la Oferta o en el supuesto de que el Oferente tenga la obligación de formular una oferta obligatoria posterior, al de dicha oferta obligatoria», recoge el documento.

Generar una caja de 1.000 millones

Sea como fuere, la incorporación de Aedas al Grupo Neinor reforzará significativamente las capacidades de generación de caja de la entidad resultante. En este sentido, desde la promotora estiman que el grupo alcanzará en la nueva etapa un nivel de generación de caja de cerca de 1.000 millones de euros durante el periodo 2025 a 2030 para distribuir a sus accionistas. Siempre y cuando -subrayan- que no surjan oportunidades de inversión atractivas. Parte de la retribución al accionista de Neinor adelantan que podría provenir de la caja generada por Aedas y sus filiales, que se repartiría a los accionistas para su posterior reparto al accionariado de Neinor

Pese a todos los cambios que prevén de cara a la nueva etapa, Neinor no prevé que la OPA sobre Aedas suponga ninguna modificación de las condiciones de trabajo de sus propios empleados ni directivos o que vaya a suponer ninguna modificación en la estructura, composición y funcionamiento de sus órganos de administración, dirección y supervisión.