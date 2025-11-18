Antonio A.V., conocido como el Pelicot Español, ha sido condenado a 33 años de prisión por violar repetidamente a tres niñas, nietas menores de su pareja. El condenado, vecino de Serranillos del Valle (Madrid) cometió las agresiones sexuales entre los años 2020 y 2022 aprovechando los momentos en que las menores quedaban bajo su cuidado y ofrecía las niñas a terceros para su disfrute sexual. Uno de ellos, Fernando O. ha sido condenado a 8 años de cárcel por exhibicionismo y absuelto de otro delito de agresión sexual sobre las niñas.

Según la sentencia, a la que ha tenido OKDIARIO, el tribunal ha condenado al Pelicot Español a un total de once años de cárcel por cada delito continuado de agresión sexual sobre cada una de las niñas. Además, se ha condenado a un segundo acusado, Fernando O.G., a 8 meses de prisión por un delito de exhibicionismo, tras probarse que mostró sus genitales a una de las menores, aunque ha sido absuelto del delito de abuso sexual que se le imputaba.

El principal condenado por agresión sexual, no podrá acercarse a las tres niñas víctimas de la agresión sexual durante doce años. También se le ha impuesto inhabilitación para realizar actividades o trabajos con menores durante 16 años y la obligación de indemnizar a las víctimas con un total de 40.000 euros. Sin embargo, el tribunal ha absuelto a Antonio A.V. de los delitos de coacciones, amenazas y exhibicionismo, no considerando probado que suministrara sustancias tóxicas o drogas a las menores.

Vestía a las niñas de conejitos

En el juicio contra el Pelicot español, en referencia al conocido violador francés Dominique Pelicot, por drogar y violar a las tres nietas de su pareja, se visionaron las grabaciones de las declaraciones de las menores. En ellas, las niñas contaron que el acusado las drogaba y vestía de conejitos y enfermeras antes de agredirlas sexualmente.

Los hechos, según la sentenca, los cometía de forma continuada con un amigo desde finales de 2020 hasta agosto de 2022, cuando las niñas tenían 6, 8 y 10 años de edad.

Durante el juicio, el Ministerio Fiscal solicitó penas más severas que las finalmente impuestas, concretamente 45 años de prisión para Antonio A.V. por tres delitos continuados de agresión sexual y 7 años para Fernando O.G. por un delito de abuso sexual sobre menor y exhibicionismo.

Por su parte, la acusación particular ejercida en nombre de la familia de las víctimas por el letrado Alberto Martín elevó su petición inicial hasta superar los 100 años para el principal acusado, al que denominó el Pelicot español y más de 20 años para el segundo procesado, al considerar probados hasta cinco delitos con diversas agravantes, incluyendo alevosía, abuso de superioridad, abuso de confianza y parentesco.