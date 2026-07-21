Manifestarse contra el turismo

Una organización criminal, según la Guardia Civil, convoca una manifestación contra el turismo, sustento de la mayoría de los ciudadanos de Baleares, y recibe el apoyo de los partidos que han gobernado en las Islas: el corrupto PSOE y su sostén, Més per Mallorca. A esta sinrazón hemos llegado. Resulta curioso que nadie se acuerde de que fueron los socialistas, con Negueruela y Armengol al frente, los que autorizaron cerca de 100.000 plazas de viviendas vacacionales. Entonces no se convocó manifestación alguna.

Era cuestión de tiempo que el radicalismo violento de los antiturismo saliera a la luz. Grupos marginales de la izquierda separatista convertidos en portavoces de no sé quién, por culpa de una determinada prensa local que les promociona, envalentonados gracias a un gobierno del PP acomplejado, que se ha sumado al bulo de la saturación, afirmando públicamente que ya no puede visitarnos nadie más, aprobando medidas contrarias a nuestro principal motor económico o retrasando las licencias y autorizaciones de los negocios turísticos.

Hace poco más de dos semanas publiqué un pequeño vídeo en la playa de Alcúdia (Mallorca) demostrando que no había masificación un domingo, en plena temporada alta. Las más de 200.000 visualizaciones en las diferentes redes sociales han provocado la proliferación de fotos y vídeos de residentes y visitantes demostrando que las playas están semivacías. Si unas imágenes valen más que mil palabras para desmontar un bulo, también merecen una explicación más detallada:

1.- En Baleares no tenemos ningún problema de saturación turística. No hay masificación. Es falso. Solo en determinadas pequeñas calas, y en algunos pueblos, se producen aglomeraciones puntuales.

2.- Los problemas de circulación en nuestras carreteras se sufren todo el año. Es lo que sucede cuando, durante 30 años, no se han realizado obras de mejora y nuevas infraestructuras acordes a la población residente, que ha aumentado un 60%. Nos atascamos todo el año.

3.- El problema que tenemos en Baleares es una gestión ineficaz de nuestros recursos por parte de unos gobiernos que compran el falso mensaje de los sectores antiturismo, que, desde siempre, intentan acabar con todo aquello que suponga riqueza, generación de empleo y oportunidades para la mayoría de los que vivimos en Baleares. Es triste comprobar cómo algunos ingenuos, bien intencionados, se creen esta propaganda.

4.- Es muy peligroso e irresponsable lanzar el mensaje de que las Baleares están saturadas y masificadas. Es mentira y se está jugando con el empleo, directo e indirecto, del 90% de los residentes. Nuestros destinos competidores se frotan las manos.

5.- La inmigración descontrolada provoca la verdadera masificación en los servicios públicos, aumenta la presión sobre la escasa vivienda disponible, aumentando aún más su precio, y genera mayor inseguridad, como demuestran todos los datos oficiales. Penalizar y demonizar la actividad que genera riqueza y crea empleo, a la vez que se promociona la invasión inmigratoria, es un suicidio.

6.- Se trata de saber gestionar los flujos turísticos en los momentos de mayor afluencia, no de prohibirlos.

Ya sabemos quiénes convocan las protestas contra el turismo, quiénes les apoyan y qué oscuros intereses persiguen. Por eso, participar en la desquiciante manifestación contra el turismo del 26 de julio no es solo apoyar a sus violentos convocantes, sino querer robarle el pan a la mayoría de los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses. Y ya nos roban bastante desde el gobierno para que, además, nos manifestemos con los ladrones.