Jorge Campos (Vox) lanza un dardo contra los turismofóbicos en Mallorca: «La masificación es un bulo»

El diputado nacional de Vox por las Islas Baleares, Jorge Campos, ha vuelto a dejar muy clara su posición sobre la supuesta saturación turística que sufren las islas, a la que ha calificado como «bulo».

La declaración se ha producido a través de un vídeo grabado por el propio diputado este pasado domingo, en plena temporada alta, en la conocida playa de Alcúdia, situada al norte de la isla. En la grabación, el dirigente político muestra una playa visiblemente poco concurrida y con numerosos espacios vacíos sobre la arena, rompiendo de forma directa el relato defendido por el PSOE, los separatistas de Més y Podemos.

«¿Dónde está la masificación?», se pregunta Campos de forma retórica durante la grabación del vídeo. El diputado nacional ha pedido a la ciudadanía que mantenga una postura crítica ante lo que considera una campaña de desinformación: «Que no os engañen con las fotos de calas pequeñas atiborradas de gente. Venid a visitarnos, turistas y visitantes, seréis bienvenidos», ha declarado con rotundidad.

Además, el que fuera el principal líder de Vox en el archipiélago balear ha querido poner en valor el turismo, principal motor económico de la región, y ha rechazado tajantemente que las fuerzas políticas jueguen «con el pan de mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses, dando veracidad a la manipulación de los de siempre».

Para finalizar, ha lanzado un dardo a los colectivos que utilizan el lema tourism kill Mallorca («el turismo está acabando con Mallorca», en español), asegurando que la inmigración ilegal constituye «la verdadera masificación».