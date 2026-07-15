Detenidas dos activistas relacionadas con el manual ‘kale borroka’ contra el turismo en Mallorca por ataques a inmobiliarias

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en el municipio mallorquín de Santa Maria a dos mujeres integrantes de la plataforma turismofóbica Menys Turisme, Més Vida por ser las presuntas autoras de ataques violentos a cinco inmobiliarias a las que les rompieron los cristales, pintaron fachadas y destrozaron las cámaras de seguridad.

En concreto, se les imputa un delito de daños y otro de daños contra el patrimonio histórico, ya que una de las inmobiliarias que vandalizaron hace aproximadamente un mes y medio se encuentra en un edificio protegido. Esta misma tarde pasarán a disposición judicial.

Se ha practicado un registro en una de las viviendas de las detenidas, donde los agentes han intervenido varios equipos informáticos que serán analizados en las próximas horas. Cabe mencionar que en el operativo han participado la Policía Judicial de Pont d’Inca, agentes del Grupo de Información y la Unidad de Marratxí.

Según ha podido saber OKBALEARES, las jóvenes no han querido declarar en el momento de la detención y actualmente se encuentran en la Comandancia de la Guardia Civil, ubicada en la calle Manuel Azaña de Palma. En las próximas horas serán interrogadas.

Las activistas presuntamente participaron en la elaboración del polémico manual kale borroka publicado por Menys Turisme, Més Vida, en el que se instaba a la ciudadanía a señalar y vandalizar con violencia viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios de Baleares relacionados con el sector turístico.

Se trata de las primeras detenciones relacionadas con la campaña antiturística impulsada por Menys Turisme, Més Vida y todo apunta a que no serán las últimas. Según ha podido saber este periódico, en las próximas horas o días se esperan más arrestos de activistas turismofóbicos relacionados con el polémico manual.

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno ya advirtió de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil estarían plenamente activadas para investigar y perseguir cualquier acto vandálico contra negocios turísticos del archipiélago que se pudiera cometer en el marco de las movilizaciones convocadas para el próximo 26 de julio.

Así lo aseguró la Delegación tras la lógica preocupación que hay entre la sociedad balear con un manual que ofrece todo tipo de instrucciones para vandalizar negocios, como vestir con ropa negra, taparse la cara y elementos identificativos como piercings, tatuajes o marcas de nacimiento, controlar las cámaras de seguridad, lanzar pintura con objetos voladores, pintar fachadas o bloquear las cerraduras de pisos Airbnb.

La firma internacional MD Law Group denunció a los autores del manual por presuntos daños, coacciones, desórdenes públicos y pertenencia a grupo criminal y registraron en el Parlament balear una ley para sancionar con hasta 300.000 euros a los promotores de dicho pasquín con el objetivo de proteger el interés general, la paz social y la reputación de Baleares como destino seguro.