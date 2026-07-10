El Govern de Prohens pide a los autores del manual ‘kale borroka’ que rectifiquen «para que no lo tengamos que lamentar»

El Govern que preside Marga Prohens ha pedido hoy abiertamente a la plataforma responsable del manual kale borroka, que incita a realizar actos violentos en la manifestación turismofóbica convocada para el próximo día 26 de julio, que rectifique su postura y sus sugerencias «para que no se produzca en la manifestación ningún hecho que tengamos que lamentar».

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha vuelto a pedir a la plataforma Menys turisme, més vida que retire el conocido como manual de acción de kale borroka y ha considerado que «no son necesarias» las denuncias, confiando en que no se produzca ningún hecho «que se tenga que lamentar».

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también vicepresidente ha pedido «responsabilidad y tranquilidad». «Aspiramos a que las personas que han elaborado el manual rectifiquen», ha añadido.

Igualmente, ha trasladado el agradecimiento del Ejecutivo por la oposición al manual que han mostrado la Delegación del Gobierno, los sindicatos y entidades como el GOB y Terraferida, y ha mostrado su apoyo al sector económico. Costa ha hecho un llamamiento a «preservar entre todos la convivencia» y ha confiado en que «no se produzca ningún hecho reprobable».

Hay que recordar que un ciudadano particular de origen búlgaro ha sido el primero en tomar medidas contra el infame manual kale borroka contra el turismo en Mallorca y ha denunciado a sus autores, la plataforma Menys Turisme Més Vida, por presuntos daños, coacciones, desórdenes públicos y pertenencia a grupo criminal.

Según fuentes consultadas por OKBALEARES, este ciudadano, a través de la firma internacional MD Law Group, presentó la denuncia penal este pasado miércoles en los juzgados de guardia de Palma y ahora es la Policía Nacional la que está a la espera de que les llegue la denuncia para asumir el caso.

Este mismo grupo denunciante también ha registrado en el Parlament una ley para sancionar con hasta 300.000 euros a los promotores de dicho manual con el objetivo de proteger el interés general, la paz social y la reputación de Baleares como destino seguro.