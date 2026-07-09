Los del manual ‘kale borroka’, en cuadro: CCOO, GOB y Terraferida se desmarcan y piden manifestarse «a cara descubierta»

El GOB y Terraferida han invitado a la ciudadanía a movilizarse el próximo 26 de julio, en una manifestación que han reivindicado que sea «pacífica» y «a cara descubierta», por una Mallorca que han considerado que está «en peligro». Las entidades ecologistas se han desmarcado de este modo del manual difundido por Menys turisme, més vida al estilo kale borroka y han pedido a la gente que se sume a la protesta para «dejar de lado» otras formas de acción, que «no comparten» y «no son su estilo».

Son las dos entidades ecologistas más importantes de Baleares. Ambas son colaboradoras habituales de los convocantes de la manifestación del próximo día 26. Siempre han ido de la mano en sus convocatorias turismofóbicas.

En un comunicado, estas dos organizaciones adheridas a la manifestación que tendrá el lema Mallorca al límite han llamado a protestar por la «grave situación ambiental y social» que vive la isla «ahogada por la presión turística y urbanística actual», con «repercusiones» en la calidad de vida y derechos básicos como la vivienda.

Por eso, han reclamado que es la hora de que el conjunto de la sociedad «levante la voz» y haga propuestas, pero, sobre todo, han considerado que es «necesaria» la acción del Govern. Así, han detallado que en los últimos 70 años se ha urbanizado cerca de una hectárea de territorio al día, un ritmo que continúa «implacable» empujado por una economía de demanda «infinita que no contempla ningún límite».

Los ecologistas han alegado que el incremento de plazas residenciales y turísticas ha aumentado y ya se superan los dos millones. «Los planes urbanísticos vigentes, unidos a la nueva batería legislativa aprobada por el Govern que rebaja todavía más las protecciones territoriales y ambientales sobre el 80% del territorio, ponen en riesgo a todas las personas, la biodiversidad y ecosistemas que sustentan la vida», han resaltado.