La red social X elimina el manual ‘kale borroka’ contra el turismo en Mallorca y bloquea la cuenta de los autores

La red social X, antes Twitter, ha tumbado el infame manual kale borroka de la entidad Menys Turisme Més Vida, que animaba a la ciudadanía a señalizar y vandalizar todo tipo de negocios turísticos en Mallorca, y la cuenta de la organización ha sido bloqueada temporalmente.

La red social ha eliminado la publicación al considerar que infringe las reglas de X. Y es que la plataforma de Elon Musk prohíbe de forma estricta los contenidos que representen un riesgo considerable para la comunidad, tales como amenazas violentas, acoso orquestado, contenido ilegal o incitación al odio y a la violencia.

Comprensible decisión de X, teniendo en cuenta que el polémico manual de instrucciones fue publicado este pasado martes con el objetivo de llamar a la violencia contra viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios relacionados con el sector turístico.

En concreto, los autores del post, afines a la izquierda separatista radical, piden a la ciudadanía que «saque toda su rabia» y señale a través de diferentes acciones vandálicas ilegales todo tipo de alquileres turísticos, negocios que consideran gentrificadores e incluso carteles publicitarios de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Para ello, se ofrecen todo tipo de instrucciones para llevar a cabo este guerrillerismo callejero, como vestir con ropa negra, taparse la cara y elementos identificativos como piercings, tatuajes o marcas de nacimiento, controlar las cámaras de seguridad, lanzar pintura con objetos voladores, pintar fachadas o bloquear las cerraduras de pisos Airbnb.

Además, con el objetivo de no ser cazados in fraganti durante la realización de estas acciones, la plataforma Menys Turisme Més Vida recomienda primero revisar la zona, decidir el recorrido y prestar atención a las cámaras de seguridad de bancos u otros locales. También insta a localizar la presencia de policías o guardias de seguridad para posteriormente decidir cómo y hacia dónde huir si llega la presencia de agentes. «Decidid quién hace la acción, quién la graba, si se quiere hacer un vídeo, y quién vigila», añaden los turismofóbicos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme)

Cabe recordar que Menys Turisme Més Vida tiene convocada una gran manifestación contra el turismo y el Govern balear de Marga Prohens (PP) el próximo 26 de julio, aunque cada vez tiene menos respaldo en la calle, y que cada temporada turística desde que el PP accedió al Govern en 2023 convoca concentraciones y manifestaciones contra la principal, si no única, fuente de ingresos de los ciudadanos y empresas de las Islas.

Durante los ocho años de Govern de la socialista Francina Armengol en Baleares, estas organizaciones nunca se hicieron oír, a pesar de que entre 2015 y 2023, las plazas de alquiler turístico se dispararon, pasando de 68.092 plazas legales a nada menos que 160.133 plazas, sin que estos colectivos se echaran a la calle.