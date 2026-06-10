Los hoteleros de Mallorca responden ante la manifestación de julio: «Se utiliza el turismo como un saco de boxeo»

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha mostrado su «máximo respeto» por la manifestación contra la saturación convocada para el 26 de julio en Palma, pero ha considerado que la protesta «utiliza el turismo como un saco de boxeo».

Según el presidente de los hoteleros, Javier Vich, la situación que vive la isla se debe a un déficit de viviendas e infraestructuras y, también, al crecimiento del alquiler turístico reglado y de la oferta ilegal.

En la rueda de prensa para presentar la campaña Thanks for visiting Mallorca, Vich ha considerado que los manifestantes protestan por la gestión del destino, la falta de vivienda o la situación de la movilidad.

A su entender, «no es justo que se culpe al turismo de una falta de planificación por parte de las administraciones de los últimos 20 años». Así, ha agregado, las protestas «deberían alinear un poco más el mensaje y centrar las quejas donde realmente son».

El presidente de la patronal ha hecho hincapié en que «la mayor parte» del crecimiento turístico de los últimos años se debe a fórmulas de alojamiento «difícilmente fiscalizables», como son las casas de familiares, amigos o alquiler turístico ilegal.

La campaña de agradecimiento a los turistas que visitan la isla se compone de un total de 14 vallas publicitarias recordando a los visitantes que «Estas son tus vacaciones. Esta es nuestra casa». Incluirá además numerosas acciones en redes sociales.

La manifestación del próximo 26 de julio está impulsada por la plataforma Menys turisme, més vida, que ha hecho un llamamiento a la sociedad para «colapsar» la ciudad de Palma en una nueva concentración contra la masificación turística. Será a las 19.00 horas.

A los pies de la catedral de Mallorca, Dani Comas, uno de los portavoces de la plataforma, alertó de que este verano «será difícil ser mallorquín» y advirtió al mismo tiempo del impacto que sobre la saturación tendrá el eclipse solar total del 12 de agosto, convertido a su juicio en un elemento promocional más que ha contribuido a la masificación, y que colapsará completamente la isla.

«El eclipse se ha incorporado a la maquinaria promocional de la industria turística como una oportunidad de negocio que se prevé que sobrepase todos los límites de presión humana, además de la ocupación de hoteles, carreteras y espacios públicos», recalcó.

A un año de las próximas elecciones, la plataforma ha cargado contra la inacción de todas las administraciones y los discursos de la «falsa contención» que sólo apuntan a una reducción del crecimiento.

«Los gobiernos de Llorenç Galmés, Marga Prohens y Pedro Sánchez siguen apostando por el crecimiento turístico, la promoción y la desregulación para favorecer intereses económicos mientras la población residente sufre una crisis de vivienda sin precedentes y una degradación progresiva de sus condiciones de vida», han criticado.

En esta línea, se han referido igualmente a la anunciada limitación de entrada de vehículos a Mallorca, que han enmarcado en lo que consideran «políticas vacías».