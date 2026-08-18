El ladrón del ‘duty free’: detenido en el aeropuerto de Palma tras robar más de 2.500 euros en tabaco y perfumes

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Palma a un hombre por robar 2.574 euros en objetos de alta gama del duty free. El arrestado, un joven de 23 años, utilizaba una insólita estrategia para sustraer los productos sin levantar sospechas.

La alerta saltó gracias a la rápida intervención de un vigilante de seguridad de la terminal, quien sorprendió al individuo justo en el momento en que pretendía cruzar la salida ocultando labores de tabaco entre su ropa. Al investigar lo sucedido, los agentes de la Guardia Civil revisaron minuciosamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia.

El análisis del material audiovisual sacó a la luz su modus operandi: el implicado había entrado y salido de la tienda en repetidas ocasiones, ejecutando siempre el mismo patrón. Con total frialdad, vaciaba las cajas de tabaco en el propio local e introducía las bolsas y sobres de picadura directamente entre sus prendas para evadir los controles.

Durante el registro posterior de sus pertenencias, los agentes confirmaron las sospechas al incautarle un total de 90 paquetes de tabaco de liar y seis frascos de perfume. El propio personal de la tienda ratificó la procedencia de la mercancía, que pudo ser recuperada íntegramente en el lugar.

Tras contrastar los hechos y verificar el valor nominal de lo sustraído, la Guardia Civil procedió a la inmediata detención del joven como presunto autor de un delito de hurto, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente.