Los trabajadores del Duty Free del aeropuerto de Palma estallan: aire acondicionado roto y sin espacios para comer

Los trabajadores del Duty Free del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma han estallado ante las condiciones de trabajo que padecen, a las que han calificado de «vergonzosas» por las altas temperaturas que tienen que soportar debido al mal funcionamiento del aire acondicionado.

En un comunicado dirigido a Aena y a la dirección del Duty Free, el comité de empresa ha asegurado que las 250 personas que componen la plantilla se «asan de calor» hasta el punto de tener que trabajar con «abanicos y ventiladores».

Además, los sindicatos CCOO y UGT han indicado que los trabajadores están «más precarizados» que hace un año. En concreto, han denunciado las condiciones del personal fijo discontinuo, que «tiene que aceptar contratos de 20 y 26 horas semanales, frente a las 40 horas de años anteriores, mientras se soporta mucha presión y una sobrecarga de trabajo inasumible».

Asimismo, critican que la empresa siga «incumpliendo» la entrega de los informes de retribución variable, así como que no haya salas de descansos y de baños, lo que obliga a los trabajadores a comer por los pasillos y compartir un único baño para el medio centenar de personas que coincide en un turno de trabajo.

Finalmente, el comité de empresa asegura que la «suciedad» de un almacén que «prácticamente no se limpia» afecta a la salud de los empleados del Duty Free.