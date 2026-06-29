Susto en el aeropuerto de Palma: un avión choca contra la pista al aterrizar y desata el caos aéreo

Un avión procedente de Dublín causó un buen susto en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma tras sufrir un percance conocido como «tailstrike», que ocurre cuando la parte trasera del avión roza o golpea la pista al intentar aterrizar. El incidente obligó a cerrar temporalmente las pistas del aeropuerto, provocando retrasos en otros vuelos.

El problema se originó en el momento en que los pilotos se disponían a tomar tierra. Ante las dificultades observadas, la tripulación tomó la decisión de abortar el aterrizaje y volver a elevarse. Fue precisamente durante esa maniobra cuando la cola del avión impactó violentamente contra el suelo.

Los controladores aéreos de la torre de control se percataron inmediatamente de la gravedad de la situación y enviaron de urgencia a un equipo de inspección a revisar la zona. Sobre el asfalto, los operarios hallaron diversos fragmentos y restos del avión esparcidos por la superficie. Por evidentes motivos de seguridad operacional, esa pista en concreto se clausuró de forma inmediata.

Mientras el personal de seguridad y las máquinas barredoras procedían a limpiar los escombros de la zona afectada, los controladores aéreos se vieron obligados a desviar todo el tráfico restante hacia la segunda pista del aeropuerto mallorquín. Al mismo tiempo, la aeronave dañada notificó formalmente que se encontraba en una situación de urgencia, aclarando que no llegaba a ser una emergencia extremo, con el fin de obtener autorización para tomar tierra lo antes posible.

Recibido por WhatsApp: el estado en que ha quedado la parte inferior del fuselaje del avión que ha sufrido el tailstrike. pic.twitter.com/ywZoT58CcB — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 27, 2026

La torre de control otorgó prioridad absoluta al avión afectado y, siguiendo los protocolos de prevención habituales, movilizó de inmediato al cuerpo de bomberos. El aparato dañado logró aterrizar con éxito en la segunda pista disponible, pero quedó completamente inmovilizado en mitad de la misma durante varios minutos.

Esta circunstancia provocó que, por un espacio de tiempo, ambas pistas del aeropuerto quedaran totalmente bloqueadas, impidiendo por completo cualquier operación de despegue o aterrizaje en el aeródromo.

En medio de ese parón, otro avión que permanecía en espera sobrevolando la zona notificó que se encontraba en una situación de «combustible mínimo». Si bien este estado no representa una emergencia médica ni una prioridad absoluta de vuelo, funciona como un aviso crítico para que los controladores sean conscientes de que la aeronave no dispone de autonomía para continuar realizando esperas en el aire por mucho más tiempo.

Afortunadamente, la capacidad de reacción de los servicios de emergencia del aeropuerto fue sumamente rápida y eficaz. El personal técnico logró retirar todos los restos materiales de la primera pista para proceder a su reapertura al tráfico comercial y, escasos minutos después, consiguieron retirar de forma segura el avión dañado que obstruía la segunda pista, restableciendo la normalidad en el aeropuerto.