Dos detenidas por robar más de 2.000 euros en perfumes y tabaco del ‘duty free’ del aeropuerto de Ibiza

La Guardia Civil ha frustrado un gran robo en el duty free del aeropuerto de Ibiza al detener el pasado domingo a dos mujeres procedentes del Este de Europa después de haberse llevado más de 2.100 euros en tabaco y perfumes de alta gama de la tienda.

La primera ladrona, de 36 años de edad, fue sorprendida cuando intentaba abandonar la zona comercial con un total de seis cartones de tabaco y hasta cinco frascos de perfume que los había metido en su mochila. Todos los artículos robados sumaban un valor de 400 euros.

A la segunda mujer, de 42 años, también le salió el tiro por la culata al ser localizada algo más tarde, en concreto, cuando estaba abandonando la zona de embarque del aeródromo ibicenco con nueve cartones de tabaco y ocho frascos de perfume de alta gama, todo ello valorado en más de 1.700 euros.

Una vez fueron alertados del delito, hasta el lugar de los hechos se desplazaron con suma celeridad varias dotaciones de la Benemérita, quienes tras tomar declaración a los testigos presenciales, trabajadores de la terminal aeroportuaria y visualizar las grabaciones facilitadas por AENA, procedieron a la detención de las sospechosas acusadas de un presunto delito de hurto.

Las dos mujeres fueron conducidas hasta el cuartel del Instituto Armado, donde pasaron la noche en los calabozos. A la mañana siguiente, ambas turistas fueron trasladadas en un vehículo policial hasta los juzgados de guardia de Ibiza.

Una vez que prestaron declaración ante el juez de guardia, el magistrado ordenó la puesta en libertad con cargos de ambas ladronas. Fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES señalan que los responsables del establecimiento interpondrán una denuncia en la que reclamarán los daños ocasionados por la sustracción de los diferentes objetos.

La autoridad judicial también impuso un depósito en señal de fianza para que ambas puedan abandonar el país.