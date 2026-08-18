Muere un motorista de 35 años en un accidente en la carretera de Sant Josep, en Ibiza

Las carreteras de las islas se cobran una nueva víctima mortal. Un motorista de 35 años ha fallecido este martes por la mañana en un accidente de tráfico en la carretera de Sant Josep, en Ibiza. El siniestro se ha producido a la altura de la intersección con la calle Diputat Josep Ribas, una zona próxima al núcleo urbano y al acceso a las instalaciones deportivas municipales.

En el accidente se han visto implicados tres vehículos, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. Como consecuencia del siniestro, la carretera de Sant Josep ha tenido que ser cerrada al tráfico en sentido Ibiza, mientras los servicios de emergencia y los agentes de la Policía Local trabajaban en el lugar.

Hasta el punto del accidente se desplazaron ambulancias del Servicio de Atención Médica Urgente (061) para atender a los afectados. Los sanitarios realizaron las maniobras de asistencia necesarias para intentar salvar la vida del motorista, pero a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, no pudieron hacer nada por salvar su vida y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Policía Local de Sant Josep había informado inicialmente del corte de la carretera a través de sus redes sociales y había advertido a los conductores de las restricciones de circulación en este tramo. La vía permaneció cerrada mientras se desarrollaban las labores de asistencia y se aseguraba la zona.

En las imágenes difundidas tras el accidente pueden observarse restos de los vehículos esparcidos sobre la calzada, así como la presencia de los servicios de emergencia que acudieron al lugar para intervenir tras el siniestro.

El accidente ha provocado importantes afecciones a la circulación en la zona, especialmente en el sentido hacia Ibiza, mientras los equipos de emergencia y la Policía Local llevaban a cabo las actuaciones correspondientes. La previsión inicial era mantener restringido el tráfico durante al menos media hora más, a la espera de que finalizaran los trabajos en la calzada.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente y cómo se produjo la colisión en la que estuvieron implicados los tres vehículos. La Policía Local se ha encargado de las actuaciones en el lugar del siniestro.

Este nuevo accidente mortal vuelve a poner el foco en la seguridad vial en las carreteras de Ibiza, especialmente durante los meses de verano, cuando el volumen de tráfico aumenta considerablemente en las principales vías de la isla.