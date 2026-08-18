Robert De Niro, a los 83 años, revela su secreto para mantenerse activo: «Tendrás tiempo para descansar cuando estés muerto»

A sus recién cumplidos 83 años, Robert De Niro sigue manteniendo un ritmo de vida que poco tiene que ver con el de alguien dispuesto a bajar el ritmo. El actor, que celebró ayer su cumpleaños, continúa vinculado a nuevos proyectos cinematográficos, al frente de sus negocios y, sobre todo, fiel a una rutina basada en la disciplina. Madrugar, entrenar con regularidad y cuidar su alimentación forman parte de unos hábitos que lleva años manteniendo y que le permiten afrontar largas jornadas de trabajo con una energía envidiable. Su secreto no responde a una fórmula milagrosa ni a una obsesión por la eterna juventud, sino a una combinación de constancia, ejercicio y una alimentación equilibrada que ha convertido en parte de su día a día.

Madrugar es una costumbre que arrastra desde sus comienzos

Para Robert De Niro, el día empieza cuando para muchos todavía no ha sonado el despertador. El actor suele levantarse entre las cinco y las seis de la mañana, una costumbre que adquirió durante los primeros años de su carrera, cuando los rodajes y las largas sesiones de maquillaje le obligaban a estar preparado desde primera hora. Con el paso del tiempo, aquel hábito profesional terminó convirtiéndose en una rutina personal que mantiene incluso cuando no tiene que acudir a un set.

Las primeras horas del día se convierten así en un momento especialmente productivo. De Niro aprovecha ese tiempo para leer, repasar guiones y ocuparse de diferentes asuntos relacionados con sus proyectos y sus negocios. Porque si algo caracteriza al actor a sus 83 años es precisamente que continúa manteniendo una agenda extraordinariamente activa.

Su actividad profesional tampoco se limita al cine. De Niro está detrás de Nobu, la conocida cadena internacional de hoteles y restaurantes, por lo que buena parte de sus jornadas también transcurre entre reuniones y cuestiones relacionadas con sus negocios. A esto se suma su faceta familiar y, especialmente, el cuidado de su hija pequeña, Gia Virginia, nacida de su relación con Tiffany Chen.

Un desayuno sencillo antes de ponerse en movimiento

Lejos de recurrir a fórmulas extravagantes, suplementos milagrosos o dietas extremadamente restrictivas, la alimentación de Robert De Niro responde a una idea bastante más sencilla: comer de forma equilibrada para disponer de energía durante todo el día.

Su desayuno habitual comienza con café negro y zumo de naranja recién exprimido. A esto añade huevos, que pueden ser revueltos o preparados pasados por agua, y pan integral. En ocasiones, el clásico bagel neoyorquino también tiene un hueco en su primera comida del día.

La elección resulta especialmente llamativa porque encaja con una filosofía que el actor ha mantenido durante años: no obsesionarse con las restricciones, sino apostar por una alimentación suficientemente completa para acompañar su ritmo de vida.

Después del desayuno llega uno de los momentos fundamentales de su rutina: el entrenamiento.

De tres a seis entrenamientos cada semana

La actividad física ocupa un lugar importante en la vida de De Niro. El actor entrena habitualmente entre tres y seis veces por semana acompañado por su preparador físico, James Brady. Su programa combina ejercicios cardiovasculares, destinados a trabajar la resistencia, con ejercicios de fuerza adaptados a sus necesidades y a su edad.

La clave está precisamente en esa adaptación. No se trata de reproducir a los 83 años los entrenamientos que podía realizar décadas atrás, sino de mantener una actividad física constante y adecuada. El trabajo de fuerza tiene además un objetivo concreto: preservar la masa muscular, mientras que el ejercicio cardiovascular contribuye a mantener la resistencia necesaria para afrontar jornadas prolongadas.

El actor que llevó su cuerpo al límite por un personaje

Si existe una película que permite entender hasta qué punto Robert De Niro ha llevado históricamente su compromiso con la interpretación, esa es Toro salvaje. Para interpretar al boxeador Jake LaMotta en la película dirigida por Martin Scorsese en 1980, el actor experimentó una de las transformaciones físicas más conocidas de la historia del cine.

De Niro llegó a ganar más de 27 kilos para interpretar las diferentes etapas de la vida del boxeador. Además de modificar su alimentación, entrenó con profesionales para aprender las técnicas propias del boxeo y conseguir que su interpretación resultara lo más convincente posible. El esfuerzo terminó siendo reconocido con el Oscar al mejor actor.

Aquella transformación pertenece a otra época y responde a unas exigencias cinematográficas que difícilmente podrían trasladarse a su situación actual. Sin embargo, sí revela una constante en la trayectoria del intérprete: la preparación y la disciplina han sido siempre parte de su manera de trabajar.

Ahora, con 83 años, la filosofía ha cambiado. Ya no se trata de transformar radicalmente su cuerpo para un personaje, sino de mantenerlo preparado para continuar trabajando.

Una alimentación pensada para sostener el ritmo

Después del desayuno, la alimentación continúa siguiendo una línea equilibrada. Según explicó su chef y amigo personal, Agostino Sciandri, De Niro apuesta por alimentos como el arroz integral, las verduras cocidas, el pescado fresco y los carbohidratos de asimilación lenta. La intención es aportar al organismo los nutrientes y la energía necesarios para acompañar sus entrenamientos y su actividad diaria.

La idea se aleja de las dietas de moda que prometen resultados rápidos. En su caso, la rutina parece apoyarse en algo mucho menos espectacular, pero también más sostenible: comer bien, moverse de forma habitual y mantener unos horarios relativamente estructurados.