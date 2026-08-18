Las inmobiliarias de Baleares destacan que ya se han generado 2.028 nuevas viviendas para residentes

La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) considera que Baleares ha comenzado a dar pasos para afrontar uno de sus principales retos sociales: el acceso a la vivienda para los residentes. La organización pone en valor las medidas adoptadas durante los últimos años para incrementar y movilizar la oferta residencial, aunque advierte de que la magnitud del déficit acumulado exige mantener las políticas durante varias legislaturas.

El presidente de ABINI, Daniel Arenas, reconoce que la situación es especialmente preocupante entre los jóvenes, pero considera necesario contextualizar el problema y valorar los avances registrados recientemente.

«Nadie puede solucionar en cuatro años un problema que lleva acumulando déficits durante más de una década», afirma Arenas, quien reclama «tiempo, planificación, inversión, seguridad jurídica y continuidad en las políticas» para abordar el problema de forma estructural.

Según el presidente de la asociación, durante los últimos cuatro años «se ha hecho más por generar y movilizar vivienda para residentes que durante muchos de los años anteriores», después de un largo periodo marcado, a su juicio, por una limitada capacidad de reacción.

2.028 viviendas mediante nuevas fórmulas

ABINI destaca especialmente las medidas extraordinarias destinadas a incrementar la oferta residencial. La reconversión de locales, la división de viviendas, el aumento de alturas, los cambios de uso y otras fórmulas han permitido obtener 2.028 nuevas viviendas en los últimos dos años, según los datos aportados por la entidad.

Asimismo, Arenas pone en valor que estas viviendas están destinadas a residentes y cuentan con precios limitados por ley de manera permanente. En este sentido, reclama mantener este criterio como una prioridad en las próximas legislaturas.

«Estas más de 2.000 viviendas están reservadas para residentes y cuentan con precios limitados por ley de forma permanente. Este debe ser un principio inamovible para los próximos cuatro años y las legislaturas venideras: situar al residente como beneficiario prioritario de todas las políticas y planes de vivienda», apunta.

Para ABINI, las 2.028 viviendas no solucionan por sí solas el problema de acceso a la vivienda en esta comunidad, pero sí evidencian que la aplicación de nuevas fórmulas puede contribuir a incrementar la oferta. «Cada vivienda que conseguimos incorporar al mercado residencial cuenta. Son los primeros ladrillos de una estrategia que necesita consolidarse y crecer», señala Arenas.

Una solución a largo plazo

La asociación considera que el déficit residencial de Baleares no puede corregirse de manera inmediata. Desde ABINI recuerdan que entre la planificación de una actuación y la disponibilidad efectiva de una vivienda pueden transcurrir varios años, por lo que defienden que las políticas de vivienda no se limiten al horizonte de una legislatura.

Entre las prioridades que plantea la organización figuran el impulso de nueva construcción, la promoción de vivienda protegida y asequible, la movilización de suelo, la rehabilitación y transformación de inmuebles, el fomento de la colaboración público-privada y la reducción de los plazos administrativos.

Arenas considera que la gestión administrativa y la seguridad jurídica serán también elementos determinantes para acelerar la respuesta ante el problema. «Baleares necesita recuperar décadas de vivienda que no se ha generado al ritmo que necesitaba su población. Eso no se corrige en cuatro años, pero sí puede empezar a corregirse en cuatro años», afirma.

ABINI defiende así un enfoque basado en soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo, con especial atención a los residentes y a los jóvenes. El objetivo, según la asociación, debe ser facilitar que puedan desarrollar su proyecto de vida en las Islas.

«Llegar hasta ahí será difícil y llevará tiempo, pero después de demasiados años sin avanzar lo suficiente, lo importante es que hemos empezado a poner los primeros ladrillos», concluye Arenas.