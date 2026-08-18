Kärcher inventa una aspiradora que lanza un aviso antes de fallar

Kärcher ha presentado la nueva WD 7, una aspiradora capaz de aprender a comunicarse con quien la usa. Este electrodoméstico se encuentra dentro de su línea WD Control, y está pensado tanto para el hogar como para profesionales de la reforma y el bricolaje. La firma alemana, líder mundial en soluciones de limpieza desde 1935, lleva años apostando por el segmento de las aspiradoras todoterreno, es decir, máquinas capaces de tragar suciedad seca, húmeda e incluso líquidos, y que se mueven con la misma soltura en un salón que en un garaje o un jardín.

Así, la WD 7 lleva ese concepto un paso más allá con el sistema FILT!elligence. La característica más llamativa de este modelo es su juego de pilotos luminosos situados junto a la turbina que se encienden en rojo para avisar de dos cosas muy concretas.

Por un lado, la máquina advierte al usuario si el filtro está saturado; por otro, si hay que cambiar la bolsa. Y es que en esos elementos suele estar el origen de la mayoría de averías. Si el aire no atraviesa bien un filtro sucio, la turbina se ve obligada a sobreesforzarse y, con el tiempo, puede llegar a quemarse. El aviso luminoso, en la práctica, alarga la vida útil del aparato y evita esas pérdidas de potencia que aparecen de la nada cuando menos conviene.

Además, Kärcher ha diseñado un sistema para limpiar ese filtro que sus propios técnicos definen como «semiautomático». En ese sentido, basta con encajar el tubo en la parte superior del cabezal y pulsar un botón para que el filtro se sacuda solo, sin que el usuario tenga que tocar la suciedad en ningún momento. Es lo que la marca llama la operación Manos Limpias.

La nueva aspiradora de Kärcher

La otra gran novedad es el mando por Bluetooth que se acopla al codo de la manguera, a modo de reloj, y que permite encender y apagar la aspiradora sin tener que acercarse al cuerpo del aparato. Este aparato funciona en dos modos. Uno es manual, con un simple clic, y el otro es automático y activa la máquina por detección de vibración en cuanto se pone en marcha una herramienta eléctrica o a batería conectada a la manguera.

Este segundo modo resuelve un problema muy concreto del sector de la reforma. Y es que, hasta ahora, conectar el arranque automático de la aspiradora a una herramienta solo era posible con máquinas enchufadas a la corriente. La mayoría de lijadoras, jirafas o sierras que se venden hoy funcionan a batería, así que no había forma de sincronizarlas. El mando Bluetooth soluciona ese vacío y evita que el polvo fino quede en suspensión y acabe respirándolo quien trabaja.

Por último, la aspiradora WD 7 de Kärcher mantiene los atributos que ya definían a la gama, como un depósito de 30 litros con grifo de vaciado para líquidos, función de soplador con solo invertir la posición de la manguera, regulador de potencia de aspiración (necesario, por ejemplo, para no generar electricidad estática al limpiar moquetas) y la toma para herramientas eléctricas de hasta 2.100 vatios, que activa el aspirador de forma automática en cuanto se enciende la herramienta conectada.

No obstante, Kärcher recomienda trabajar siempre con bolsa cuando la suciedad es seca y retirarla solo para aspirar líquidos, tanto por higiene como por protección añadida del filtro y la turbina.