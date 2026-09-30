Makan llega a Glovo: el lujo saludable libanés de Madrid, con shawarma, falafel y pan de Saj artesanal en casa

Hay comidas que se comen con cubiertos y otras que piden directamente las manos, cero protocolo y mucho apetito. En Madrid, Makan pertenece claramente a la segunda categoría. La marca se ha hecho un hueco en el mapa gastronómico de la ciudad con una propuesta de street food libanesa fresca, sabrosa y muy fácil de comer, donde los wraps y los bowls son los grandes protagonistas. El concepto, impulsado por Álex Mteiny y Manu Manzano, tiene algo de viaje sin necesidad de hacer la maleta. Aquí el Líbano llega en forma de especias, salsas, verduras frescas y carnes marinadas, pero sobre todo de un elemento que convierte cada bocado en algo reconocible: el pan de Saj. Y si prefieres disfrutar de Makan sin moverte de casa, su propuesta también está disponible en Glovo, para convertir cualquier comida en un pequeño viaje gastronómico al Líbano.

El pan que lo cambia todo

Si Makan tuviera una banda sonora, probablemente empezaría con el sonido de la masa al caer sobre el Saj. Este pan, fino, ligero y ligeramente crujiente, es mucho más que el envoltorio de un wrap: es el ADN de la casa. La receta procede de las montañas del Líbano y llegó a Makan a través de Caline Chaya y Youmna, madre y hermana de Álex Mteiny, que aprendieron esta técnica tradicional directamente de mujeres de las aldeas libanesas. Una receta familiar que ha viajado desde aquellas cocinas hasta las calles de Madrid.

La fórmula es aparentemente sencilla: harina integral, agua, aceite de oliva, sal y levadura. Sin conservantes, azúcares, lácteos ni huevos. El secreto está en la técnica y, especialmente, en el Saj, una plancha curva que permite cocinar la masa rápidamente hasta conseguir esas características burbujas doradas y bordes crujientes. El resultado es un pan fino y aromático que apenas necesita un minuto para estar listo. Y entonces empieza lo bueno.

Shawarma, Sumac y Falafel: el trío que manda

La carta gira alrededor de tres opciones que resumen muy bien el espíritu de Makan. Está el Shawarma, jugoso, especiado y perfecto para quienes disfrutan de los sabores intensos; el Pollo Sumac, donde esta especia libanesa aporta su característico punto ácido y aromático; y el Falafel, dorado y crujiente por fuera, tierno en el interior. Todo puede convertirse en wrap, para comerlo prácticamente sobre la marcha, o en bowl, una alternativa más completa para sentarse y disfrutar de todos los acompañamientos con calma.

La gracia está también en el equilibrio: ingredientes frescos, especias que aportan personalidad y recetas familiares que buscan conservar el sabor de la cocina libanesa sin convertirla en una pieza de museo.

De Velázquez a Recoletos

Makan empezó a construir su historia en Madrid con sus locales de Velázquez, Caleido y Malasaña y ahora suma una nueva dirección en Recoletos. Cuatro puntos en los que la propuesta mantiene una misma idea: acercar la comida callejera libanesa a una ciudad que cada vez tiene más ganas de comer diferente. Y quizá ahí está el encanto de Makan: no pretende disfrazar la tradición para hacerla moderna. El resultado es una cocina rápida, informal y llena de sabor, pensada para ese Madrid que come de pie, improvisa planes y siempre tiene hueco para un último bocado.