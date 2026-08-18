El sentido mensaje de los Reyes tras la muerte de un cabo de la UME: «Todo nuestro cariño para los familiares»

Pese a que fue hace escasas dos semanas cuando comenzaron sus vacaciones en Marivent, los Reyes Felipe VI y Letizia no han dejado de estar pendientes de la actualidad. El pasado 11 de agosto, trasladaron su profunda solidaridad y todo su apoyo al pueblo colombiano tras sufrir uno de los terremotos más devastadores de los últimos tiempos. Pero eso no ha sido todo. El monarca y su esposa tampoco han dudado en expresar sus máximas condolencias tras conocerse la muerte de Javier García Sancho, un militar de la UME que ha fallecido mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca.

«Todo nuestro cariño para los familiares y compañeros del Cabo de la UME Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencia IV (Zaragoza), fallecido mientras trabajaba en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. También nuestro deseo de que los heridos en esta operación se recuperen bien y lo más pronto posible», escribían a través de las redes sociales oficiales de la institución.

Todo nuestro cariño para los familiares y compañeros del Cabo de la UME Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV (Zaragoza), fallecido mientras trabajaba en las labores de extinción del #IFPeñasdeRiglos y nuestro deseo de que los heridos en… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 17, 2026

Como no podía ser de otra manera, el mensaje de Sus Majestades ha generado una gran oleada de reacciones. Muchos no han dudado en pronunciarse al respecto y mostrar su pesar por lo ocurrido. Asimismo, otros han querido destacar la cercanía y el compromiso que los Reyes demuestran en este tipo de situaciones, incluso durante sus vacaciones. «Los héroes nunca mueren. Siempre en nuestros corazones», «Que Dios lo tenga en su gloria», «Gracias por servir. Gracias por proteger. Y sobre todo, gracias por dar ejemplo», escribían algunos de los internautas.

Gracias por servir. Gracias por proteger. Y sobre todo, gracias por dar ejemplo.

DEP ✝️🇪🇸 pic.twitter.com/mq1go8EECA — M. Taggon (@MTaggon) August 18, 2026

A los Reyes y los internautas se han sumado Alberto Núñez Feijóo, quien ha agradecido públicamente la labor de aquellos que trabajan para proteger a los demás. Desde el Ministerio de Defensa también han querido enviar el pésame a la familia y allegados del fallecido, así como Pedro Sánchez también ha alabado la valentía de la UME.

Según lo publicado, una de las autobombas que participaba en el dispositivo sufrió un accidente. El vehículo viajaban varios efectivos de la UME, pero finalmente solo Javier perdió la vida y sus otros tres compañeros resultaron heridos. Una triste noticia que, sin duda, ha causado una gran conmoción que ha llegado incluso a interrumpir las vacaciones de los Reyes. Por ahora, se desconoce hasta cuándo permanecerán en Marivent, pero siguiendo la línea de otros años, por lo general es durante los primeros días de septiembre cuando reaparecen en actos públicos y retoman su agenda institucional.