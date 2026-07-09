Primera denuncia a los autores del manual ‘kale borroka’ contra el turismo por presunta pertenencia a grupo criminal

Un ciudadano particular de origen búlgaro ha sido el primero en tomar medidas contra el infame manual kale borroka contra el turismo en Mallorca y ha denunciado a sus autores, la plataforma Menys Turisme Més Vida, por presuntos daños, coacciones, desórdenes públicos y pertenencia a grupo criminal.

Según fuentes consultadas por OKBALEARES, este ciudadano presentó la denuncia penal este pasado miércoles en los juzgados de guardia de Palma y ahora es la Policía Nacional la que está a la espera de que les llegue la denuncia para asumir el caso.

En paralelo, tanto el Grupo de Información como la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional ya habían abierto una investigación previa a la denuncia tras la publicación del manual antiturístico que tanta preocupación está causando entre la sociedad balear.

Además, según ha podido saber este periódico, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) también ha contactado con la Policía Nacional para transmitir su profundo malestar y se espera que en las próximas horas se personen como acusación particular o presenten una denuncia ellos mismos.

Y es que el manual publicado en redes sociales por Menys Turisme Més Vida llama abiertamente a la violencia contra viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios relacionados con el sector turístico.

En concreto, se pide a la ciudadanía que «saque toda su rabia» y señale a través de diferentes acciones vandálicas ilegales todo tipo de alquileres turísticos, negocios que consideran gentrificadores e incluso carteles publicitarios de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Para ello, ofrecen todo tipo de instrucciones para llevar a cabo este guerrillerismo callejero, como vestir con ropa negra, taparse la cara y elementos identificativos como piercings, tatuajes o marcas de nacimiento, controlar las cámaras de seguridad, lanzar pintura con objetos voladores, pintar fachadas o bloquear las cerraduras de pisos Airbnb.

Además, con el objetivo de no ser cazados in fraganti durante la realización de estas acciones, la organización turismofóbica recomienda primero revisar la zona, decidir el recorrido y prestar atención a las cámaras de seguridad de bancos u otros locales.

También instan a localizar la presencia de policías o guardias de seguridad para posteriormente decidir cómo y hacia dónde huir si llega la presencia de agentes. «Decidid quién hace la acción, quién la graba, si se quiere hacer un vídeo, y quién vigila», añaden.

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El Govern balear tacha el manual de inaceptable

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha calificado este jueves como «inaceptable» el manual de acción y que se anime e incite a vandalizar y atacar comercios, establecimientos o empresas vinculadas al sector turístico. El dirigente del PP ha pedido a la plataforma Menys turisme més vida que rectifique y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el sentido común.

«Bloquear cerraduras y hacer pintadas es inaceptable», ha afirmado, aunque ha afirmado que el Ejecutivo autonómico que preside Marga Prohens (PP) comparte el diagnóstico de que el archipiélago ha llegado al límite.

Asimismo, Costa ha reiterado que el Govern siempre respeta y respetará cualquier manifestación libre y pacífica y ha subrayado que los comportamientos radicales no representan el carácter de Baleares. «Somos gente tranquila. Manifestaciones pacíficas, siempre el máximo respeto. Vandalismo sobre comercio y turistas, no, nunca», ha concluido.