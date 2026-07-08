Un ex alto cargo del PSOE que avala el manual ‘kale borroka’ contra el turismo tuvo un agroturismo ilegal en Mallorca

Un ex alto cargo del PSOE que ahora avala el infame manual kale borroka contra el turismo en Mallorca regentó en su día un agroturismo ilegal en el municipio de Algaida cuando era director general de Coordinación Turística del Govern balear del socialista Francesc Antich.

Se trata de Jaume Garau i Salas, actualmente miembro del Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Baleares, una entidad que aglutina a decenas de organizaciones turismofóbicas, entre ellas Menys Turisme Més Vida, los autores del polémico manual que anima a la ciudadanía a señalizar y vandalizar con violencia viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios relacionados con el sector turístico.

Aunque ahora presuma de ser un activista contra la masificación turística y la gentrificación de Baleares, en su día abrió un agroturismo sin licencia de apertura definitiva en Algaida. Fue en el año 2002 cuando abrió su agroturismo Binicomprat sin tener la licencia correspondiente (DRIAT) que concede la Conselleria de Turismo del Govern balear para poder iniciar la actividad turística de manera legal.

El establecimiento del ex alto cargo socialista no disponía de la cédula de habitabilidad y tampoco cumplía las normas antiincendios. Sin embargo, a pesar del escándalo, Garau justificó las irregularidades de su negocio asegurando que «la mayoría de los establecimientos de agroturismo que hay en Baleares no disponen de la autorización definitiva de la Conselleria de Turismo».

La situación de su agroturismo ilegal no fue un impedimento para desempeñar su cargo durante tres años como director general de Coordinación Turística con un PSOE que en ningún momento le pidió explicaciones públicas ni le exigió dimitir.

La Conselleria de Turismo, en aquel momento con el socialista Celestí Alomar al frente, le advirtió a Jaume Garau de que su agroturismo no estaba en regla, pero el establecimiento continuó funcionando sin problemas a pesar de no tener permiso. Finalmente, el ex director general de Coordinación Turística vendió las acciones de Mongartur, sociedad que explotaba el agroturismo, a su esposa.

Ahora, el que fuera dirigente socialista durante muchos años con diversos cargos tanto en el Consell de Mallorca como en el Govern se dedica a denunciar las consecuencias de un modelo turístico que, según él mismo, «da muchos beneficios a unos pocos», y que ha llegado a calificar de «un grave problema de salud pública».

Como miembro del Fòrum de la Societat Civil, Garau está estrechamente ligado a Menys Turisme Més Vida, entidad con la que comparte portavoces, manifiestos y la misma hoja de ruta crítica frente a la turistificación y la saturación en Baleares.