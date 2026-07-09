El separatista de Més Apesteguia se niega por tres veces a condenar el manual ‘kale borroka’ contra el turismo

Lluís Apesteguia, líder de la formación separatista Més per Mallorca, ha sido el único portavoz parlamentario que ha rechazado la oportunidad de condenar el manual kale borroka, que sí ha indignado al resto de formaciones políticas, a las instituciones y al empresariado balear a todos los niveles. Incluso la Delegación del Gobierno en Baleares ha advertido de que la Policía Nacional actuará si observa actuaciones delictivas en la manifestación convocada para el 26 de julio.

Apesteguia ha tenido tres ocasiones para condenar el manual kale borroka que sí han condenado partidos políticos, empresarios e instituciones de las Islas.

En su intervención de este miércoles tras la junta de portavoces del Parlament, ha hecho su habitual exposición de la postura de Més per Mallorca sobre los temas que considera de actualidad. Ahí ni ha mencionado el polémico manual que ya aparecía en todas las portadas.

Tras su intervención, dos preguntas de otras tantas periodistas. En ninguna de sus respuestas ha optado por condenar o reprochar un manual que incita a cometer delitos durante la manifestación turismofóbica que tendrá lugar el próximo 26 de julio por las calles de Palma.

El portavoz independentista Lluís Apesteguia ha evitado valorar el manual, argumentando que «no hay que desviar el foco» del debate del cambio de modelo económico que, a su entender, reclama la mayoría social.

«Si hay una entidad que quiere hacer cualquier manifestación en serio o en broma, que huya de este centro del debate, nosotros no lo seguiremos, porque creemos que desenfoca el debate», ha dicho. Según Apesteguia, «no hay que permitir que los elementos inmovilistas y más reaccionarios de la economía tengan excusas para desvirtuar el foco del debate».