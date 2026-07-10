Las instituciones baleares piden «toda la contundencia» contra los responsables del ‘kale borroka’ turismofóbico

Todas las instituciones de Baleares y también las asociaciones empresariales, turísticas o no, de las islas, han mostrado su repulsa por el manual de ‘kale borroka’ turismofóbico publicitado por la plataforma ‘Més turisme, menys vida’ en el que se ofrece un manual para llevar a cabo ataques contra comercios turísticos al paso de la manifestación que recorrerá las calles de Palma el próximo 26 de julio.

El Govern ha rechazado de plano propuestas de esta índole, igual que han hecho también ayuntamientos como el de Calvià. Muy contundente ha sido en las últimas horas el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, quien ha pedido «toda la contundencia» para los responsables y los autores de posibles incidentes como los señalados.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha condenado este jueves que se intenten imponer ideas a través del miedo, la coacción o la destrucción, y ha advertido que pedirá una aplicación contundente de la ley a quien atente o ataque a turistas o visitantes.

En un mensaje difundido a los medios, Ginard ha respondido así al manual de acción compartido por la plataforma Menys turisme més vida y ha rechazado de manera «contundente» las amenazas y actos vandálicos contra el sector turístico.

«Una cosa es discrepar o manifestar una opinión, un derecho que respetamos plenamente; y otra, muy diferente, es intentar imponer ideas mediante el miedo, la coacción o la destrucción. Esto es absolutamente inaceptable», ha afirmado.

El conseller insular ha advertido que quien atente contra establecimientos, trabajadores o visitantes no solo atacará a empresas privadas, sino también al bienestar de miles de familias mallorquinas que viven del turismo. «Ante cualquier acto de este tipo exigiremos la aplicación de toda la contundencia que permita la ley», ha avisado.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, se ha mostrado en contra de actos vandálicos, pintadas o cualquier gesto que ocasiones un rechazo hacia los visitantes.

«Somos gente de paz, gente tranquila, y no nos gusta señalarnos. Al final, son unos pocos los que grafitean un mensaje antiturístico que no nos representa a todos. Seguro que representa a algunos, pero no a toda la población», ha indicado Amengual, a través de un comunicado del Consistorio.

El primer edil se ha referido en estos términos al manual de acción de Menys turisme més vida y aunque ha defendido la libertad de manifestarse y que todos se expresen como consideren oportuno, ha pedido responsabilidad a quienes participan en este tipo de campañas y les ha instado a «evaluar bien las consecuencias», especialmente por la imagen que se proyecta hacia los mercados emisores.