La confesión del presidente de Plus Ultra al juez: «Zapatero transmitía que la operación avanzaba correctamente»

Julio Martínez Sola, el presidente de Plus Ultra ha confesado al juez que detrás del rescate a Plus Ultra estaba José Luis Rodríguez Zapatero, algo que el ex presidente del Gobierno negó en el Senado y durante su declaración en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho en un escrito de 56 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO y que ha sido presentado al juez, en el que menciona hasta en 22 ocasiones a Zapatero.

El escrito de confesión del presidente de Plus Ultra revela que Zapatero utilizaba a personas interpuestas para influir en favor de Plus Ultra para que consiguiera ayudas públicas como el rescate de la SEPI o un crédito ICO.

Martínez Sola revela que Manuel Fajardo les remitió a Julio Martínez Martínez fue para tender puentes con José Luis Rodríguez Zapatero. Los directivos de la aerolínea querían salvar a la compaía con ayudas públicas y plantearon la conveniencia de que José Luis Rodríguez Zapatero o Julio Martínez Martínez intervinieran directamente ante responsables de la SEPI para agilizar el expediente.

«Incluso se intentó que obtuvieran una garantía verbal de que la ayuda sería concedida, con el objetivo de utilizar dicha expectativa para obtener financiación puente de entidades bancarias», explica Martínez Sola en su escrito remitido al juez.

Asimismo, el presidente de plus Ultra revela que Zapatero estaba al tanto de la operación: «A comienzos de enero de 2021, el procedimiento de solicitud de ayuda pública ante la SEPI había entrado ya en su fase decisiva. Paralelamente al trabajo técnico desarrollado por los asesores externos designados, continuaban las actuaciones de seguimiento e intermediación. El 6 de febrero, Rodolfo Reyes propuso organizar una comida entre Camilo Ibrahim Issa, Julio Martínez Martínez y los responsables de Plus Ultra. Según explicó, Camilo Ibrahim Issa acababa de reunirse con el José Luis Rodríguez Zapatero, quien le había transmitido que la operación avanzaba correctamente».

Zapatero trató de hacer gestiones de forma opaca si bien hubo una llamada, desvelada por OKDIARIO el pasado mes de junio, en la que el ex presidente intervino directamente para que Plus Ultra tuviera financiación.

«El 30 de abril de 2020, Julio Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos y, en la misma Julio Martínez Sola hizo una breve exposición a José Luis Rodríguez Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO (en ese momento todavía no existía ni se conocía el –más tarde denominado– Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas [FASEE])», explica el presidente de plus Ultra en su escrito remitido al juez.

Y prosigue: «Ante dicha petición, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. También indicó Julio Martínez Sola que, en todo caso, que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez. En dicha conversación con José Luis Rodríguez Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones. Julio Martínez Sola no conocería presencialmente a José Luis Rodríguez Zapatero hasta 2024, en el Hotel Santo Mauro, aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios, principalmente Julio Martínez Martínez».

Pagos a Zapatero

El presidente de Plus Ultra revela que al tiempo se dieron cuenta de que Julio Martínez Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía.

«Como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Julio Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron ‘de acompañamiento’», revela Martínez Sola.

Para contratar a Julito, la compañía desembolsó las siguientes cantidades: 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617 euros a Voli Analítica, 110.799 a Iot Domotic y pagos en especie valorados en 69.000 euros que consistían en billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición.