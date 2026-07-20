Dos directivos de Plus Ultra también tiran de la manta: desvelan el pago de una mordida a Zapatero

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, han reconocido ante la Audiencia Nacional el pago de una mordida al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de sus gestiones para lograr el rescate estatal de 53 millones de euros.

Ambos directivos han confirmado, en sendos escritos remitidos este lunes al tribunal, que asumieron una comisión del 1% del importe del rescate, siguiendo así la senda marcada este mismo lunes por el empresario Julio Martínez Martínez, que ha iniciado su colaboración con la Justicia.

Los dos escritos han sido presentados este 20 de julio de 2026 y suponen un nuevo giro en la instrucción que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el rescate concedido a la aerolínea a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Además, Plus Ultra ha presentado un escrito este lunes informando del acuerdo de su Consejo de colaborar activamente en lo averiguación de lo ocurrido y anunciando una investigación interna.

Por su parte, Martínez Sola y Roselli han explicado que, aunque nunca tuvieron «constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI», decidieron recurrir a Martínez Martínez por su cercanía con Zapatero.

Los directivos han detallado que, «como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero».

Según ha publicado El Mundo y ha confirmado OKDIARIO, ambos eran conscientes de que tendrían que abonar una contribución por las gestiones realizadas para desbloquear la ayuda pública, un pago que en los escritos se describe sin ambages como una comisión pactada de antemano.

«El Sr. Martínez Sola y el Sr. Roberto Roselli tuvieron plena conciencia de que el Sr. Martínez Martínez y el Sr. Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener los Sres. Martínez Martínez y Rodríguez Zapatero», recoge uno de los escritos.

Esos escritos los presentan los dos directivos a título personal, el vicepresidente ejecutivo y el director financiero que, en ese momento, que era quienes firmaban los contratos. Independiente del de la empresa que ya ha enviado el suyo de colaboración con la Justicia.

‘Caso Plus Ultra’

Los directivos han precisado cómo se repartió ese 1% pactado sobre el rescate. Según su versión, se abonaron 249.000 euros a la empresa Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL y 110.799,47 euros a IOT Domotic Europe SL, todas ellas controladas por Martínez Martínez.

Además, han reconocido que, del total de 530.000 euros comprometidos, una parte se pagó en especie: 69.000 euros correspondientes a billetes de clase business que la aerolínea puso a disposición de Martínez Martínez durante 2021 y años posteriores.

Los escritos añaden que, aunque formalmente no se ha cerrado un finiquito con las cifras definitivas, «materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%».

El rescate a Plus Ultra ha sido objeto de polémica desde que el Consejo de Ministros aprobó la ayuda de 53 millones de euros a través del fondo gestionado por la SEPI, pensado para sostener a empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Desde entonces, la vinculación de accionistas de la aerolínea con Venezuela y la supuesta intermediación de figuras cercanas al PSOE han mantenido viva la investigación judicial.

La instrucción se ha reactivado este lunes después de que Martínez Martínez decidiera colaborar con la Justicia, un movimiento que ahora han seguido los dos máximos responsables ejecutivos de la compañía. Zapatero, por su parte, no ha realizado declaraciones públicas sobre las últimas confesiones incorporadas al sumario.

Reacciones y próximos pasos

La Audiencia Nacional deberá valorar ahora el contenido de ambos escritos, que constituyen una pieza más en la reconstrucción del circuito de pagos que rodeó al rescate. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que la instrucción continúa abierta y que no se descartan nuevas diligencias en las próximas semanas.

Con estas nuevas confesiones, el caso Plus Ultra deja de ser una simple sospecha para convertirse en un rompecabezas con piezas que, una a una, empiezan a encajar solas. Lo que en su día se presentó como un rescate para salvar empleos en plena pandemia se dibuja ahora, folio a folio, como una operación en la que el 1% no fue una cifra cualquiera, sino el precio exacto de abrir una puerta en Moncloa.