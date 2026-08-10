Cielos despejados y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de cambios y tormentas esta tarde

Hoy, 10 de agosto de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, predominan los cielos poco nubosos o despejados, aunque en el litoral mediterráneo pueden presentarse intervalos de nubes bajas y brumas, además de bancos de niebla. En las sierras del interior oriental, la nubosidad de evolución diurna traerá chubascos y tormentas por la tarde, con la posibilidad de granizo y rachas muy fuertes. Las temperaturas se mantendrán estables, excepto en el litoral mediterráneo occidental, donde se espera un ligero ascenso. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de agosto

Cielo nublado y altas temperaturas hoy en Sevilla

Las nubes cubrirán el cielo de Sevilla, un manto gris que se despereza lentamente mientras el sol, tímido, asoma por el horizonte a las 07:36. Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima que alcanzará los agradables 38 °C. Aunque no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias, la alta humedad hará que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avanzan las horas, la brisa suave se mantendrá en torno a los 5 km/h, perfecta para disfrutar de un paseo. Sin embargo, no habrá que olvidar el abrigo ligero para la noche, cuando los termómetros marquen de nuevo temperaturas que invitan al recogimiento. La puesta del sol, a las 21:22, cerrará un día cálido donde la sensación térmica podría llegar a los 37 °C, haciendo que las actividades al aire libre se sientan más intensas.

CÃ³rdoba: brisa fresca y posible lluvia

La mañana en Córdoba despierta con un aire fresco y un cielo que parece anticipar sorpresas. La brisa agitada invita a estar alerta, mientras las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la jornada, las temperaturas irán de los 20°C en la mañana a un máximo de 39°C, pero el calor se sentirá diferente con una humedad que alcanzará el 65%.

Sin embargo, no todo será calor durante el día. Por la tarde, el viento soplará con fuerza, superando los 30 km/h, llevando consigo la posibilidad de chubascos. La sensación térmica podría descender, rozando los 19°C, lo que promete un contraste notable con la mañana. Para quienes salgan, mejor llevar un paraguas en la mochila; la inestabilidad del tiempo puede sorprender en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, aunque algunas nubes podrían hacer acto de presencia. En general, se espera un ligero viento que acompaña el día, sin riesgo de lluvia.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La moderada brisa y las agradables temperaturas favorecerán un ambiente relajante en la ciudad, perfectas para disfrutar de momentos al sol.

Jornada soleada y cálida en CÃ¡diz

Este miércoles, la ciudad de Cádiz amanece con un cielo despejado que promete una jornada agradable. La temperatura mínima se situará en 22°C y, a medida que avance el día, se espera que la máxima alcance los 28°C, propiciando un ambiente cálido. Aunque la sensación térmica podría llegar a los 30°C, la probabilidad de lluvias es prácticamente nula, ya que no se prevé precipitaciones durante la mañana ni la tarde.

El viento, con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían superar los 30 km/h, aportará una ligera brisa. La humedad, oscilando entre el 55% y el 95%, generará una sensación de ambiente algo pesado, especialmente en horas centrales. Los gaditanos disfrutarán de alrededor de 13 horas de luz, con el sol asomando a las 07:38 y despidiéndose a las 21:21.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido que invita a disfrutar del aire libre, con temperaturas que rondan los 24 grados. La brisa del noreste, con una suave velocidad, hace que la sensación térmica sea agradable y cómoda para comenzar el día. A medida que avancen las horas, el sol seguirá brillando intensamente, alcanzando una máxima de 38 grados por la tarde y manteniendo un estado estable en el tiempo, ideal para actividades al aire libre.

Con el día transcurriendo, se recomienda vestirse con ropa ligera y fresca para sobrellevar el calor. A medida que caiga la noche, las temperaturas seguirán siendo cálidas, pero el ambiente se volverá más agradable, permitiendo disfrutar de la velada bajo un cielo claro. Aprovechemos esta jornada de espléndido tiempo en la hermosa ciudad de Jaén.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que permitirá disfrutar de una mañana fresca, con temperaturas alrededor de los 25°C. A medida que avancen las horas, el mercurio irá en ascenso, alcanzando una máxima de 34°C por la tarde, por lo que será ideal mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Mientras el viento soplará del sureste a 10 km/h, se prevé que en la tarde, el clima se torne más cálido y húmedo, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 36°C. Aunque no se esperan precipitaciones en todo el día, es recomendable tener en cuenta el aumento de la humedad, que podría hacer que la tarde resulte un poco pesada.

Granada: cielos nublados y calor suave

La mañana en Granada se presenta con cielos parcialmente nublados, un ambiente suave y unas temperaturas que rondan los 23 grados. Las frescas brisas pueden ser una caricia en el rostro, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta 38 grados, así que será recomendable ir vestido con ropa ligera.

A medida que avances en el día, el tiempo se mantendrá estable, llegando a los 36 grados por la tarde. Con bajas probabilidades de lluvia, quizás sea un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre. No olvides llevar contigo una botella de agua para mantenerte hidratado.

AlmerÃ­a: día soleado con brisa agradable

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con temperaturas frescas que rondarán los 24 grados al amanecer. A medida que avance la jornada, el sol elevará el termómetro hasta alcanzar los 31 grados por la tarde, mientras el viento del suroeste soplará suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, aunque las probabilidades de lluvia son nulas tanto en la mañana como en la tarde-noche, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico, ya que la sensación térmica podría alcanzar los 35 grados. Disfrute de un día soleado en Almería.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET