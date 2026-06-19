La trama Plus Ultra movió 700.000 € en efectivo días después del rescate: «La semana pasada envié 500k y esta semana 200k»

Los documentos judiciales del sumario del caso Zapatero acreditan que Rodolfo Reyes, el intermediario venezolano identificado como pieza central de la operación de rescate de Plus Ultra, comunicó a su interlocutor Ramón Gordils el 25 de mayo de 2021 que había movido 700.000 euros en efectivo en apenas dos semanas: «La semana pasada envié 500k€ y esta semana 200k€».

Ramón Gordils, el «Moncho» de los chats intervenidos, es un ex viceministro venezolano y ex embajador chavista en Noruega señalado en 2021 como correo de los pagos del régimen de Nicolás Maduro a Podemos.

El mensaje se produjo dos meses después de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo de 53 millones de euros públicos a la aerolínea, y se enmarca en una secuencia de transacciones en metálico que los propios protagonistas denominan «cash» y que arranca el mismo día de la aprobación del rescate, el 9 de marzo de 2021.

Ese día, a las 15:45 horas, mientras el Gobierno hacía pública la concesión del préstamo a través de una noticia que Gordils reenviaba de inmediato al chat, Rodolfo Reyes –ahora fugado de la Justicia– le escribía con 59 segundos de diferencia: «Pana. Ya Jorge vio los 500k€. Y van saliendo otros 500 más».

Gordils preguntó a vuelta de correo: «¿No se pudo lo del 1,4 palo [presumiblemente 1,4 millones de dólares]?». Ninguno de los dos estableció verbalmente una conexión entre los dos asuntos. Tampoco la negó.

Rescate Plus Ultra en cash

En todo caso, la mecánica de los pagos en efectivo no nació con el rescate. Los documentos acreditan que Roldofo Reyes había organizado un sistema de entrega mediante un mensajero al que llama «Mervin» desde noviembre de 2019, 16 meses antes de la aprobación del préstamo.

El 6 de noviembre de 2019, Reyes escribía a Gordils: «Mientras voy buscando el cash». Cinco días después coordinaban la entrega: «Le digo a Mervin que te escriba cuando esté en el lobby» de un determinado hotel del centro de Madrid.

Gordils confirmó la recepción el 13 de noviembre: «Vino Mervin y me dejó el encargo. Todo en orden». El importe que Reyes preguntó a continuación fue: «¿40k€?». No hay duda de que hablaban de dinero efectivo.

El 21 de octubre de 2020, tras otra entrega de Mervin en Madrid, Gordils acusó recibo con una precisión contable que no deja todas las incógnitas sobre la naturaleza del contenido: «Recibido en denominación de 10€ y esta vez vino un billete de 10€ de más. Madrid. La vez pasada hubo uno de 50 de menos». Alguien había contado los billetes físicos uno a uno.

El 30 de abril de 2021, siete semanas después del Consejo de Ministros clave, Gordils escribía: «Estoy pendiente de la comisión por entrega de cash en Madrid». Era la primera vez que la palabra «comisión» aparecía asociada a estas entregas.

Portería en Madrid

El 7 de mayo de 2021, la mecánica del mensajero mutó. Reyes envió a Gordils una dirección residencial en Madrid: «Calle de (…) número 12. Pregunta por el portero, Cosmin o Luis. Tiene un paquete que dejé yo para el Sr. Jorge Morino». Y añadió dos minutos después: «Hay 35k en ese sobre. Están buscando la dif».

La dirección citada es un edificio de viviendas de alto standing en el barrio de los Jerónimos de Madrid, junto al Parque del Retiro. El «Sr. Jorge Morino» no aparece identificado en ningún otro mensaje del expediente. «La dif» —abreviatura de diferencia— sugería que la cantidad entregada era inferior a la pactada.

Nueve días después, el 16 de mayo, Reyes completó la operación con un mensaje que disipó cualquier ambigüedad semántica sobre el contenido de los paquetes: «Puedes mandar a Jorge a buscar el paquete con el cash». El mismo día volvió a dar la dirección del edificio, esta vez especificando que el portero se llamaba Fran.

El 25 de mayo, Reyes cerró provisionalmente el ciclo con la frase que vertebra este relato: «La semana pasada envié 500k€ y esta semana 200k€». Setecientos mil euros en catorce días, comunicados con la misma naturalidad con la que se informa de cualquier gestión rutinaria.

El caso en perspectiva

Plus Ultra recibió el primer desembolso del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI —19.000.000 de euros de los 53.000.000 aprobados— en las semanas posteriores al 9 de marzo de 2021.

La escala de los movimientos de efectivo documentados en los chats es inferior a esa cantidad, pero su coincidencia temporal con el desembolso y la ausencia de cualquier explicación por ahora sobre el origen de los fondos los sitúa en el centro de la investigación.

Los documentos no establecen ningún vínculo explícito entre el dinero del rescate y los movimientos de efectivo. Esa conexión con dinero público español, si existe, es la médula de lo que investigan las autoridades.

Lo que sí queda acreditado en los chats es que Rodolfo Reyes era capaz de movilizar centenares de miles de euros en efectivo con una llamada, que disponía de una red de mensajeros y puntos de entrega en Madrid y Caracas, y que su interlocutor Gordils llevaba un registro de las operaciones meticuloso sobre a sobre. No era improvisación. Era un sistema que llevaba funcionando, al menos, desde noviembre de 2019.