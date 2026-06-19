Así manejaba «el cash» la trama Plus Ultra: «Pregunta por el portero, le dejé 35k en un sobre»

Los documentos del caso Zapatero revelan un sistema estructurado de distribución de dinero en efectivo que operó al menos desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2021. Tal como desvela OKDIARIO, la mecánica era siempre la misma: un mensajero llamado Mervin —y más adelante la red de porteros de un edificio residencial de Madrid— entregaba sobres con «cash» a Ramón Gordils, el interlocutor venezolano de Rodolfo Reyes, el intermediario identificado como pieza central de la operación.

Ramón Gordils, el «Moncho Ramon» de los chats de los móviles incautados por la UDEF, es un ex viceministro venezolano y ex embajador chavista en Noruega que fue señalado como correo de pagos de Caracas a Podemos.

Los protagonistas no usaban eufemismos. El 7 de mayo de 2021, Rodolfo Reyes escribió a Gordils: «Calle de (…) 12. Pregunta por el portero, Cosmin o Luis. Tiene un paquete que dejé yo para el Sr. Jorge Morino». Y dos minutos después: «Hay 35k en ese sobre».

La conexión entre Gordils y la dirección de Plus Ultra está acreditada en los propios documentos. El 29 de abril de 2020, Julio Martínez Sola, vicepresidente ejecutivo de la aerolínea, envió un WhatsApp a Manuel Fajardo –el contacto de Zapatero en Venezuela– presentándose con estas palabras: «Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils. Únicamente, por favor, que me indiques a qué hora te puedo llamar. Un saludo. Julio Martínez. VP Plus Ultra Líneas Aéreas». Gordils no era un contacto periférico: era el origen de la llamada.

Mervin y el lobby del hotel

El sistema arrancó en noviembre de 2019, 16 meses antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

El 6 de noviembre, Reyes escribía a Gordils: «Mientras voy buscando el cash». Cinco días después, el 11 de noviembre de 2019, coordinaban la logística de la entrega: «¿A quién se los damos?», preguntó Reyes Rojas. «A mí mismo», respondió Gordils. «Le digo a Mervin que te escriba cuando esté en el lobby», confirmó Reyes.

Gordils especificó dónde quería recibirlo: «Al [nombre de un hotel] Es lo mejor. Mervin me lo llevó ahí la última vez».

Al día siguiente, 12 de noviembre de 2019, la confirmación llegó con tres palabras: «Listo operación Mervin». Y el 13 de noviembre: «Vino Mervin y me dejó el encargo. Todo en orden». El importe de esa primera entrega documentada fue de 40.000 euros.

El 7 de julio de 2020, Mervin repitió la operación. Gordils lo consignó en un mensaje de ajuste de cuentas enviado el 12 de agosto: «El 7 de julio me enviaste 20k$ con Mervin. Faltaría algo más para llegar a los 50 acordados».

La frase revela que había un importe pactado, un registro de entregas parciales y una diferencia pendiente: las características de un pago fraccionado y sistemático.

El 21 de octubre de 2020, Mervin volvió a entregar en Madrid. Reyes preguntó esa mañana: «¿Recibiste el sobre de Mervin?». Gordils respondió: «También ayer».

Y minutos después, tras contar el contenido: «Recibido en denominación de 10€ y esta vez vino un billete de 10€ de más. Madrid. La vez pasada hubo uno de 50 de menos». Alguien aparentemente había contado los billetes físicos uno a uno. En todo caso en lugar de 10 y 50 euros quizá se refieren a 10.000 euros y 50.000 euros respectivamente.

Rodolfo Reyes respondió con una frase que confirma que llevaba un registro paralelo: «Mando actualizar el cuadro y te lo paso».

La portería de Madrid

El 13 de enero de 2021, ocho semanas antes del rescate, Rodolfo Reyes consultó a Gordils una alternativa al mensajero habitual: «Si Jorge no puede recibirlos mañana, ¿hay alguien en la embaja que los pueda recibir?».

La operación que estaban gestionando ese día era la conversión de 1.000.000 de dírhams de Emiratos Árabes Unidos —unos 270.000 dólares, según el propio Gordils— en efectivo en Madrid. La embajada mencionada no se identifica en los documentos.

Tras el rescate, la mecánica mutó, pero no desapareció. El 7 de mayo de 2021, Mervin fue sustituido por una dirección residencial de alto standing en el centro de Madrid: «Calle de (…) 12. Pregunta por el portero, Cosmin o Luis».

El paquete que esperaba allí contenía 35.000 euros en efectivo y estaba a nombre del «Sr. Jorge Morino», una persona que no aparece identificada en ningún otro mensaje del expediente. «Están buscando la dif», añadió Reyes, dando a entender que la cantidad era inferior a la pactada.

El 16 de mayo, con el paquete aún sin recoger, Reyes insistió: «Puedes mandar a Jorge a buscar el paquete con el cash». Esa vez sí usó la palabra exacta.

El 30 de abril de 2021, entre las dos operaciones de la portería, Gordils había escrito una frase que resume la profesionalización del sistema: «Estoy pendiente de la comisión por entrega de cash en Madrid». No era solo el destinatario del dinero. Cobraba por gestionarlo.

El sumario es demoledor. Revela, entre otras cosas, un histórico de conversaciones que documenta años de operaciones en efectivo con una precisión que ningún banco exigiría: importes al céntimo, billetes contados, diferencias anotadas, porteros con nombre, etc. La investigación de Calama sigue abierta.