De la Fuente: «Infantino nos dijo en el podio que España es un ejemplo de cómo saber ganar y saber perder»

Luis de la Fuente quiso compartir en una entrevista con OKDIARIO algunas de las conversaciones que mantuvo en el podio del Mundial de fútbol. El seleccionador español fue de los que más tiempo estuvo hablando con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de que Rodri Hernández levantase la Copa del Mundo.

Sobre su encuentro con el líder republicano, De la Fuente admitió que «nos felicitó por el título y por la forma en la que lo conseguimos», pero omitió más detalles al tratarse de «una conversación privada» entre ambos. Sobre la conversación de la que sí quiso dar detalles fue la que mantuvo con el presidente Infantino en dicha ceremonia.

«Me quedo con las palabras que me dedicó Gianni Infantino y que sí puedo contar. Ya coincidimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando nos felicitó por la forma en que aceptamos la medalla de plata tras perder contra Brasil. El equipo allí no se quitó las medallas ni hizo ningún gesto de desagrado. Creo que en aquel momento entendimos el valor de lo que habíamos conseguido con muchos de los que han ganado ahora el Mundial en el campo», comentó el tecnico a modo introducción de la anécdota.

«Después de la final de este año, Infantino volvió a acercarse y me dijo: ‘Míster, enhorabuena. Sus jugadores son un ejemplo para el deporte, para la gente joven y para el espectáculo del fútbol. En su momento demostraron que sabían perder una final y hoy han demostrado que también saben ganar’. Y eso, a veces, es todavía más difícil», comentó De la Fuente sobre una celebración en la que los argentinos dieron la espalda a España cuando levantó la Copa del Mundo.

Hay que recordar que previamente España evitó entrar en una tangana contra Argentina al término del encuentro y eso habla de la madurez del equipo. «Esas palabras de Infantino me llenan de orgullo porque reconocen no solo el nivel futbolístico de este equipo, sino también su calidad humana y su señorío», contó.

Finalmente, el seleccionador español no quiso entrar en polémicas sobre los gustos de Infantino y si este favoreció arbitralmente a Argentina durante el Mundial. «A mí me gusta hablar de certezas, no puedo hablar de especulaciones. Lo único que puedo decir es que siempre que hemos coincidido con Infantino nos ha demostrado cercanía, amabilidad y una gran admiración por el fútbol español», zanjó en tono conciliador.