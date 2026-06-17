Zapatero calló ante la fiscal para no dar por válidos los chats de Reyes y celebró que no haya cautelares: «Eso demuestra que la causa no se sostiene»

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero salió satisfecho de este miércoles de la Audiencia Nacional tras su interrogatorio ante el juez Calama. No respondió a la fiscal para no dar por válidos los chats del teléfono de Rodolfo Reyes, la prueba que exige declarar nula. Y convirtió en triunfo que no haya medidas cautelares: «Cree que eso demuestra que la causa no se sostiene». Según ha podido saber OKDIARIO, Zapatero fue «respetuoso» ante el juez —»la justicia es igual para todos», dijo antes de sentarse— y salió «contento» tras el rechazo de Calama a imponer medidas cautelares, como la retirada del pasaporte pedida por la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre que estos días aparecía ante su entorno como «devastado», «acojonado» y convencido de que «ya lo tenía todo perdido», celebró como un triunfo los resultados inmediatos de su comparecencia de este miércoles: no hay medidas cautelares adicionales contra él y su estrategia de silencio selectivo ante la fiscal ha quedado ejecutada según lo previsto.

La satisfacción de Zapatero tiene dos pilares. El primero es la ausencia de medidas cautelares tras su declaración. Con todo, Calama requiere a Zapatero que le facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que «permitan su inmediata localización» por parte del juzgado.

El juez indica en su auto que adoptar una medida cautelar «exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado».

El silencio calculado ante la fiscal

El segundo pilar es más estratégico y más revelador de por dónde va su defensa. Zapatero respondió a las preguntas del juez Calama, pero se negó a responder a las de la fiscal. El objetivo es claro: si el ex presidente hubiera respondido a las preguntas de la fiscal, habría dado implícitamente por válidos los chats intervenidos en el teléfono de Rodolfo Reyes, el accionista venezolano de Plus Ultra contra el que el juez ha emitido una orden internacional de detención. Y esos chats son una de las piezas probatorias más comprometedoras del sumario.

La defensa de Zapatero exige que esas conversaciones sean declaradas nulas. Los chats del teléfono de Reyes contienen algunas de las referencias más explícitas al papel del ex presidente en la trama: conversaciones en las que se habla de «meterle chola al Zapa» para agilizar el rescate, de que «Zapatero aquí manda» en referencia a Venezuela, y de la «boutique financiera» del expresidente y su disposición a ir «a por la mordida». Si esa prueba cae, una parte significativa del andamiaje indiciario contra Zapatero se debilita. De ahí el silencio ante la fiscal.