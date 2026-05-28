El principal accionista de Plus Ultra está fugado pero quiere alquilar una tienda de lujo en Almería por 25.000 euros al mes

Rodolfo Reyes, empresario venezolano e impulsor de la aerolínea Plus Ultra que recibió un rescate público de 53 millones de euros, se encuentra en paradero desconocido con alerta de Interpol activada mientras la sociedad de la que es titular —Corpoestructura SL— anuncia en un portal inmobiliario el alquiler de un edificio emblemático «con vistas al mar» en el Paseo de Almería por 25.000 euros al mes.

El inmueble, situado en la arteria comercial más cotizada de la capital andaluza y conocido popularmente por haber albergado durante años una gran conocida cadena de ropa, consta en el Registro de la Propiedad con una anotación preventiva de prohibición de disponer dictada por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid –el primero que llevó el caso Plus Ultra– en el marco de la investigación penal que pesa sobre el empresario.

La nota simple registral del edificio, expedida por el Registro de la Propiedad número 1 de Almería, confirma que la totalidad de la finca —con una superficie construida de 1.627 metros cuadrados distribuidos en sótano, planta baja, primera y segunda planta— figura a nombre de Corpoestructura SL.

El inmueble fue adquirido mediante escritura pública otorgada el 19 de julio de 2019 ante un notario madrileño e inscrita el 3 de octubre de ese mismo año.

Orden de embargo vigente

El documento registral recoge con claridad la carga más relevante: «La totalidad de esta finca se encuentra gravada con la anotación referida», dictada en virtud de mandamiento judicial expedido el 26 de enero de 2026 por la Sección de Instrucción número 15 del Tribunal de Instancia de Madrid.

La anotación de prohibición de disponer fue inscrita recientemente, el 10 de marzo de 2026. El mismo juzgado había ordenado previamente, en febrero de 2026, una anotación preventiva de embargo sobre el piso de lujo que Reyes y su esposa, María Aurora López López, adquirieron, como ha desvelado OKDIARIO, en la calle Ayala de Madrid en abril de 2025.

Pese a estas trabas judiciales, el anuncio publicado en Internet describe el edificio almeriense como «exclusivo» y «emblemático», y subraya que ofrece «una localización privilegiada» en «una de las arterias comerciales y turísticas de la ciudad».

El precio de salida es de 25.000 euros mensuales, equivalente a 14,29 euros por metro cuadrado sobre una superficie útil de 1.702 metros cuadrados. El edificio lleva sin actualizarse en el portal más de siete meses.

Fuentes de la inmobiliaria consultadas por OKDIARIO expresan que mantienen contacto con Rodolfo Reyes y que el bloque se quiere alquilar a partir de julio.

La propiedad, rehabilitada en 1989 y acondicionada para uso comercial textil en 2002, cuenta con cuatro plantas diáfanas, dos escaparates y una fachada de 18 metros lineales. El anuncio destaca que «desde la azotea se pueden ver impresionantes vistas panorámicas a la ciudad como el cable inglés y el mar».

Con hipoteca

La nota simple revela también que el edificio arrastra una hipoteca constituida el mismo día de la compraventa, en julio de 2019, por un principal de 3.824.000 euros, con vencimiento el 31 de julio de 2029.

Tras una modificación inscrita el 11 de mayo de 2021 —coincidiendo casi con la concesión del rescate a Plus Ultra—, se incluyó un periodo de carencia en las condiciones del préstamo. La finca responde ante la entidad financiera por un total de 5.468.320 euros, con un valor de subasta fijado en 5.683.993,57 euros.

La compra del edificio de Almería no fue un hecho aislado. La UDEF de la Policía Nacional ya había puesto el foco, en sus informes incorporados al sumario, en «la adquisición en España de dos viviendas por parte de la sociedad Corpoestructura por importe superior a los 11 millones de euros».

Los investigadores señalaban que estas operaciones podían tener relación con un esquema de blanqueo de capitales en el que Reyes habría actuado como cliente de una organización criminal gestionada por el peruano Luis Felipe Baca y el empresario holandés Simón Leendert Verhoeven. El primero ha sido detenido en el país caribeño de Aruba, junto a Venezuela. El segundo está desaparecido.

Según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, dicha organización operaba como un «pseudobanco» que «controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra limpia a sus clientes».

Investigadores franceses vincularon además a Reyes con un transporte de «entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái».

El juez Calama dictó en marzo de 2026 una orden internacional de detención contra Reyes. La Policía Nacional ha confirmado que el empresario sigue en paradero desconocido.

En noviembre de 2025, Snip Aviation —la sociedad española de Reyes que controlaba el 56,8% de Plus Ultra— ejecutó la venta de su participación a Julio Martínez Sola, aunque el precio de esa operación no ha trascendido.

Lo que queda es un epítome de la situación: un edificio de casi 1.700 metros cuadrados en uno de los paseos más concurridos de Almería, anunciado en alquiler por una empresa cuyo titular es un prófugo de la justicia, sobre una finca embargada por orden judicial y gravada con una hipoteca millonaria.