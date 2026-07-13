La Agencia Tributaria reconoce que fallaron las alarmas con el ‘caso Plus Ultra’: «Un error que lamento»

La ex directora de la AEAT (Agencia Tributaria), Soledad Fernández Doctor, ha reconocido este lunes durante su comparecencia en el Senado sobre la comisión de investigación de la SEPI que las alarmas «fallaron» en el caso Plus Ultra con el amigo de Zapatero, Julito Martínez, el cual no hizo durante varios años las declaraciones de la renta a pesar de que estaba cobrando como administrador con retenciones.

«¿Cómo es posible que no salte que no hace declaración de la renta, que está cobrando como administrador y no le salte? Y es más, además pagaba 60.000 euros al mes por un inmueble en la calle Diego de León (…) y resulta que las cuentas las tenía a cero. ¿Esto no les da a ustedes para iniciar un procedimiento?», ha preguntado el senador del PP.

Ante esto, la ex directora de la Agencia Tributaria ha reconocido que no comprende cómo no saltaron los mecanismos del organismo: «Si ha ocurrido, es un lamentable error». Asimismo, Fernández ha desvelado que el área de gestión ha hecho «alguna actuación» relacionada con el empresario Julio Martínez: «Ya le he dicho bastante».

Se acoge a la confidencialidad

De igual manera, la ex directora de Hacienda se ha acogido a sus obligaciones de confidencialidad para evitar contestar a diferentes cuestiones relacionadas con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

«Hay muchos de los temas por los que ustedes me preguntan que yo, por mis obligaciones de confidencialidad que me exige el artículo 95.3 de la Agencia Tributaria, no voy a poder contestar», ha sostenido Soledad Fernández.

Eso sí, la ex directora ha reconocido que en ese mismo artículo se establecen una serie de salvedades, como el caso de las comisiones de investigación y siempre que se trate de personas que sean «altos cargos o que lo hayan sido» y que los fines de la comisión no se puedan cumplir sin la existencia de «esas informaciones».

«En este caso, si no se cumplen dichos requisitos, yo no puedo saltarme las cuestiones de confidencialidad», ha subrayado, matizando que además las informaciones relacionadas con Zapatero están en un procedimiento judicial.

Tras estas palabras, el letrado de la comisión de investigación, que, «sin intención de entrar en una controversia con la compareciente», sí que cree que puede contestar.

«En la medida en que esa información afecte a personas que han ocupado cargos en la Administración General del Estado y que la información se refiere a ellos, sí que sería obligado, ante una comisión de investigación, proporcionar esa información», ha dicho el letrado.

En cualquier caso, la ex directora de la Agencia Tributaria ha alertado del posible delito de revelación de secretos si comenta algún dato que esté en una causa de proceso penal, por lo que ha dicho que no se va a «arriesgar».

Acusada de dejar «prescribir» los cargos

Por su parte, los populares han acusado a la ex directora de Hacienda de haber dejado «prescribir» estos asuntos, algo que Soledad Fernández ha negado en varias ocasiones durante su comparecencia.

En cuanto a la personación de la Agencia Tributaria en este caso, Soledad Fernández ha explicado el procedimiento que sigue el organismo en estas ocasiones: «Nosotros hemos abierto las investigaciones cuando hemos entendido que había que hacerlas y hemos actuado conforme a los plazos en los que hemos entendido que debíamos hacer».

Al ser preguntada por si ha tenido «inconvenientes» por iniciar las investigaciones a Zapatero, la exdirectora de la Agencia Tributaria ha replicado que no.