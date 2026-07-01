Baja en la Agencia Tributaria: la directora abandonará el cargo tras pactarlo con el Gobierno

Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria desde hace cuatro años, ha pedido al Gobierno dejar el cargo tras cuatro años al frente del organismo. La baja se produce justo en el momento en el que la Agencia ha sido criticada por no personarse como perjudicada en el caso de las joyas del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes de Hacienda han explicado que en la Agencia Tributaria «no hay ninguna crisis ni se ha producido ninguna dimisión». Según estas fuentes, Fernández pidió «hace ya meses» al Gobierno dejar el cargo y se pactó mutuamente que «la salida se produciría a partir del fin de la campaña de la renta, que acabó este martes».

Desde Hacienda se explica que «el relevo que se producirá próximamente llega en un momento en que se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria».

«El plan contempla medidas como la implementación de un nuevo modelo de información y asistencia orientado a que el contribuyente pueda elegir cómo y cuándo quiere ser atendido, la simplificación y clarificación de millones de documentos de la Agencia que reciben periódicamente los contribuyentes, o el impulso de un modelo preventivo basado en el cumplimiento voluntario que da información al contribuyente y le ayuda con avisos para evitar errores al tiempo que se reducen las sanciones si los acaba cometiendo. Además, el plan estratégico también permite destinar más efectivos al control de las formas complejas y graves de fraude fiscal», han señalado.

Además, otros dos altos directivos de la Agencia Tributaria, los directores de Recaudación y de Inspección, podrían salir también de la institución en breve puesto que «han concursado hace unos meses a plazas de Consejeros de Finanzas que no se han resuelto», explican en Hacienda.

Soledad Fernández se puso al frente de la Agencia Tributaria en junio de 2022, cuando fue nombrada directora general en sustitución de Jesús Gascón que pasó a ocupar desde entonces el puesto de secretario de Estado de Hacienda.