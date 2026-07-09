La abogada del Estado que defiende a Hacienda frente a Zapatero redactó la querella de Sánchez contra Peinado

Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada del Estado que redactó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por presunta prevaricación, defiende a Hacienda en el caso Zapatero. Así consta en una providencia del juez José Luis Calama en la que acepta la personación de la Agencia Tributaria en el procedimiento que se sigue contra José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La abogada del Estado de confianza de Pedro Sánchez y que dirige el área penal de la Abogacía del Estado ya forma parte del caso Zapatero. Zaida Isabel Fernández Toro ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional en representación y defensa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el que pedía acceso a la plataforma judicial CLOUD, es decir, al sumario de la causa.

El juez José Luis Calama ha aceptado su petición. «Remítase la correspondiente comunicación a dicha plataforma a fin de dar de alta a la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro, a efectos de poder tener acceso a la totalidad de las actuaciones dictadas hasta el día de la fecha», señaló Calama en una providencia a principios del mes de julio en la que le daba acceso a la información que obra en la causa.

Zaida Isabel Fernández Toro ya tiene conocimiento de lo que se está investigando y no es la primera vez que su nombre aparece en medio de una causa mediática que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez.

La abogada que ayuda a Sánchez

Zaida Isabel Fernández Toro fue la encargada de redactar la primera querella de la historia de un presidente del Gobierno contra un juez. Lo hizo a petición de Pedro Sánchez, que no quiso gastarse ni un euro en abogados privados y recurrió a la Abogacía del Estado, que pagan los contribuyentes, para querellarse contra Peinado.

La querella del presidente fue puesta por tomarle declaración en el Complejo Presidencial de La Moncloa, en el marco del procedimiento que seguía sobre su mujer Begoña Gómez. Zaida Isabel Fernández defendió a lo largo de 35 páginas que Pedro Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno. Por estos motivos, Sánchez se negó a declarar y esa misma mañana interpuso una querella contra Peinado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admitió esta querella y confirmó que Peinado no había prevaricado por tomar declaración al presidente del Gobierno en Moncloa. La Sala tomó esta decisión por unanimidad.

Zaida Isabel Fernández Toro, además, asesora jurídicamente a la empresa pública Enisa que patrocinó actos de Begoña Gómez en el 2019, tal y como desveló Libertad Digital.

La defensa de Zaida Isabel Fernández Toro también se ha extendido a tratar de beneficiar a los socios de Pedro Sánchez. Pidió que se alzaran las medidas cautelares contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y el resto de investigados en el caso Tsunami que se investigaba en la Audiencia Nacional.

Solicitó «el inmediato alzamiento» de la orden de detención contra el ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, en aplicación de la Ley de Amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos separatistas.

Defendió a García Ortiz contra Amador

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tampoco se pagó un abogado de su bolsillo durante su causa especial en el Tribunal Supremo. García Ortiz, como Sánchez, recurrió a la Abogacía del Estado para que fuera su defensa en el procedimiento contra el novio de Ayuso.

Zaida Isabel Fernández Toro fue la abogada del Estado que se encargó de la defensa de Álvaro García Ortiz. Recurrió muchas decisiones del instructor de la causa e intentó anular sin éxito el registro de su despacho. Álvaro García Ortiz acabó condenado por revelación de secretos sobre el caso de Alberto González Amador.

Previamente a defender a García Ortiz, la abogada del Estado hizo méritos posicionándose en contra del novio de Ayuso. Lo hizo purgando al abogado del Estado, David Vilas y en su lugar se colocó ella. Además, rechazó legitimar el acuerdo de conformidad para dilatar la causa. El caso de la pareja de Ayuso sigue abierto en los juzgados de Plaza de Castilla y el PSOE y Más Madrid ejercen en el mismo la acción popular.