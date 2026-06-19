Zapatero se niega a responder al juez si mantiene contacto con Julito Martínez: «No contesto»

José Luis Rodríguez Zapatero contestó a casi todo durante su declaración del pasado 16 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que instruye el caso Plus Ultra salvo a una pregunta concreta. Cuando el instructor quiso saber si a día de hoy sigue manteniendo la relación con Julio Martínez Martínez, Julito, su amigo íntimo y socio principal de la consultora Análisis Relevante, el ex presidente del Gobierno cerró la boca. «¿Mantiene relación con Julio Martínez Martínez?», le preguntó el magistrado, según consta en los audios de la declaración a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La respuesta de Zapatero fue tajante y de dos palabras: «No contesto».

Zapatero reconoció ante el juez que su amistad con Julito «data desde aproximadamente 2011», que la cimentaron en una afición compartida —«la de correr»— y que se trata de «una buena amistad que mantengo». Admitió igualmente que en ese mismo 2011 Martínez le compró, a través de una de sus sociedades, una casa que Zapatero y su esposa tenían en propiedad en Almería, aunque dijo no recordar ni el precio ni la mercantil con la que se firmó la operación.

También detalló los viajes que ambos hicieron juntos. Preguntado por si había viajado con el empresario, respondió «sí», y situó esos desplazamientos «a partir de 2019». Mencionó República Dominicana y Venezuela como destinos compartidos, y reconoció que coincidieron en Caracas con la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Sobre los Emiratos Árabes Unidos, dijo no recordar si viajó allí con Martínez, pese a la insistencia del juez, que le recordó con ironía que «no estamos hablando de las calendas griegas ni de Portugal».

Todo eso lo contó. Pero en el momento en que el instructor le preguntó por el presente —si la relación con el principal investigado de la trama sigue viva—, Zapatero se amparó en su derecho a no declarar.

Un silencio selectivo

El ex presidente ya había rechazado declarar al inicio de la comparecencia sobre las joyas intervenidas, alegando el recurso pendiente: «No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado». Y volvió a parapetarse en el mismo derecho cuando el juez le preguntó por los 200.000 euros que cobró de Focus Social Research.

Zapatero repitió que no ejerció «absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra» y subrayó que no habló «con ninguna autoridad política, con ningún funcionario y con ningún empleado público» sobre la operación. Sobre el final de su vínculo profesional con Análisis Relevante, lo situó en el momento de la detención de Martínez: «Finaliza por la detención de Julio Martínez», dijo, para añadir que, de no haber sido por ese arresto, «seguiríamos en la relación».