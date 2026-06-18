El audio de Zapatero ante el juez: «Nunca intervine a favor de Plus Ultra»

OKDIARIO ha accedido al audio íntegro de la declaración que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prestó este miércoles 17 de junio ante el juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, en la Audiencia Nacional de Madrid. Durante dos horas y media, Zapatero negó de forma categórica haber ejercido la más mínima influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana durante la pandemia, y se acogió a su derecho a no declarar sobre las joyas intervenidas en su despacho, valoradas provisionalmente en 1,3 millones de euros.

«Nunca intervine a favor de Plus Ultra. Jamás hablé con nadie en Venezuela sobre la compañía», dice el primer ex jefe del Ejecutivo español imputado ante el juez. «No solo no influí, no solo no mandé un WhatsApp, es que ni siquiera hablé con nadie del sector público, con ningún político, con ningún empleado del rescate de Plus Ultra», agregó.

El ex presidente, que recuerda que es licenciado en Derecho por la Universidad de León y presidente del Gobierno entre abril de 2004 y noviembre de 2011, respondió únicamente a las preguntas del magistrado y de su abogado defensor, dejando en silencio a la fiscal y a las acusaciones populares.

Análisis Relevante y los pagos

El nudo central de la declaración ha girado en torno a la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, también investigado.

El juez le ha preguntado por los 490.000 euros percibidos de esa sociedad, cuya Agencia Tributaria constató que sus gastos iban «básicamente» a Zapatero como persona física y a la empresa de sus hijas, What The Fav.

Zapatero ha explicado que en 2020 Martínez «toma la iniciativa empresarial de crear la consultora Análisis Relevante» y le propuso ser consultor.

Ha admitido que no existió contrato escrito: «Es un acuerdo dada la confianza que teníamos.» Los encargos llegaban de forma verbal, sin correos ni hojas de encargo formales, algo que el magistrado tildó de anómalo: «Lo normal es que usted recibiera al menos un correo electrónico diciendo: este cliente quiere un informe sobre este tema.»