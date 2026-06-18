Sánchez al rescate de Zapatero por las joyas que le comprometen: «Todos los presidentes hemos recibido regalos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del ex jefe socialista del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, unas joyas no declaradas a Hacienda encontradas durante un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El líder socialista ha restado importancia a las joyas: «Todos los presidentes hemos recibido regalos».

«Algunos no sé cuáles son», ha apostillado este jueves el jefe del Ejecutivo desde Bruselas, donde esta semana se celebra un Consejo Europeo. Sánchez ha aclarado que «no es algo que se da cuando está bilateralmente con el lider de ese país».

El presidente socialista ha manifestado que «son regalos que se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a esa amistad que ese país tiene con España».

En esa misma línea, ha querido defender a Zapatero asegurando que «la España de 2007 no es la de 2027» y que «la legislación de hoy no es la de 2007». «Afortunadamente, en esto se ha legislado y se ha regulado», ha abundado para terminar expresando: «Vamos a ver las declaraciones que hace el ex presidente Zapatero».

«Empatía y solidaridad» para Zapatero

Además, Sánchez ha transmitido su «empatía y solidaridad» a Zapatero, imputado por presunta vinculación con una red de influencias para el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia del Covid-19, tras su declaración de este miércoles donde no logró despejar ante el juez los «indicios de criminalidad».

«Confiamos en su inocencia y empatizamos con la situación de su familia con la imputación de sus hijas», ha apostillado el también secretario general del PSOE. «Respetar el Estado de Derecho es respetar la acción de la justicia y el derecho a la presunción de inocencia del ex presidente Zapatero, su familia y algunas trabajadoras del PSOE que también están inmersas en esta causa judicial», ha añadido.

Sánchez ha comunicado que ha podido mantener una conversación con Zapatero durante estos días: «He hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo de todo el PSOE», ha aclarado.

A su vez, el presidente ha asegurado que «es importante» tener en cuenta que el ex jefe del Ejecutivo «publicó un comunicado donde dijo cosas interesantes e importantes», entre las cuales ha señalado que «proclamó su inocencia», también «pidió confianza» y «manifestó respeto a la acción de la justicia».

Sánchez ha recalcado que la posición del PSOE concuerda con «esa inocencia, esa confianza y respeto ante la justicia». Además, ha recalcado que Zapatero «cuenta con el respaldo y la empatía del PSOE», así como su «solidaridad». El secretario general de los socialistas ha deseado «que se pueda aclarar lo que él defiende, que es su inocencia».