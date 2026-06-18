Zapatero asegura que no tiene email y que los informes de un millón de euros los hace «a mano con papel y boli»

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado ante el juez del caso Plus Ultra en una comparecencia que ha dejado imágenes tan surrealistas como la de un ex jefe de Gobierno que asegura no tener correo electrónico y que elabora —de su puño y letra, con papel y bolígrafo— informes de consultoría por los que ha cobrado en torno al millón de euros.

Zapatero ha defendido en el juzgado su supuesto papel de consultor principal de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su «amigo de toda la vida» Julio Martínez Martínez, con quien comparte afición al running.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por OKDIARIO, ha sido una comparecencia «bastante coloquial», más cercana a «un intercambio de visiones» que a un interrogatorio al uso. «Zapatero ha hablado como hablan los políticos haciendo un alegato sobre la igualdad de todos los españoles», reflejan fuentes presentes en la sala.

El ex presidente ha reconocido que su relación con Martínez Martínez pasó de ser estrictamente personal a profesional cuando este le propuso ejercer como consultor.

Desde ese momento, ha cobrado de Análisis Relevante como consultor principal unos honorarios que, según los datos obrantes en la causa, ascienden a 80.000 euros anuales, frente a los 7.000 que percibía Sergio Sánchez —ex director de comunicación del CNI y ex directivo de Movistar+—, quien también participaba en la elaboración de los informes aportando análisis de datos económicos internacionales.

En cuanto al método de trabajo, la descripción que ha trascendido de la sala resulta cuando menos insólita. Zapatero ha explicado que algunos informes los elaboraba directamente «de su puño y letra», mientras que para las partes de datos e información económica contaba con la colaboración de Sergio Sánchez. «Quien trabajó conmigo en Presidencia del Gobierno sabe que trabajo con documentos por escrito», ha expresado el ex mandatario socialista.

Las hijas del expresidente, por su parte, se encargaban de la maquetación, el seguimiento en redes sociales y otras labores de carácter digital, recibiendo también ingresos de la misma empresa. Según Zapatero, Alba y Laura no pueden trabajar en la Administración pública para evitar suspicacias y, por ello, las enchufó en estos proyectos.

El circuito editorial de esos informes, que versaban sobre situación geopolítica y geoeconómica pospandemia, era el siguiente: Zapatero y Sánchez los redactaban, las hijas los maquetaban y el producto final se distribuía tanto a clientes ya existentes de Análisis Relevante como a clientes potenciales, algunos de los cuales había aportado el propio ex presidente.

Declaración de Zapatero

Zapatero se ha negado a responder las preguntas de la fiscal, ejerciendo su derecho a no declarar ante la acusación pública. No obstante, sí ha contestado al juez instructor, con quien mantuvo un diálogo en el que el magistrado exponía sus tesis y el expresidente respondía cuando este concluía. «El juez ha hecho una exhibición de un control de la causa muy profundo. Estaba perfectamente al día de detalles y de fechas y de todo», destacan las fuentes.

«No ha sido un interrogatorio duro como es habitual, ha recordado a la declaración en la comisión de investigación del Senado», han relatado fuentes conocedoras de lo ocurrido. La fiscal ha solicitado medidas de comparecencia quincenal y retirada de pasaportes, petición que el juez no ha estimado.

No recuerda la comida clave

Durante la sesión también se abordó una comida en el restaurante gallego Portonovo, establecimiento frecuentado por Zapatero en las inmediaciones de su domicilio.

La reserva, realizada por su escolta, es para dos comensales, si bien el ex presidente ha señalado que no recuerda con certeza si ese día concreto el segundo comensal era Martínez Martínez o un tercero de nombre Tomás Guerrero. En lugar de aportar luz, opta por la estrategia de procesados como Koldo García o José Luis Ábalos que eligieron la opción del «no sé» y «no recuerdo».

Al día siguiente de esa comida, según la causa, se registraron mensajes entre Guerrero y Julito Martínez Martínez sobre la constitución de una sociedad en Dubái. La comida donde se habló de la offshore la convocó la secretaria de Zapatero, Gertru Alcázar desde un email de Zapatero.

En relación con los correos electrónicos que figuran en la investigación enviados desde su dirección, Zapatero ha explicado que su secretaria, a quien ha calificado de «excelente persona» que «siempre actúa bajo sus indicaciones», era quien gestionaba su cuenta. Una paradoja no menor: el hombre que dice no tener email aparece en los autos con correos firmados desde su propia dirección.

El caso Plus Ultra hunde sus raíces en una orden europea de investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales que afecta a varios investigados con domicilio en España.

A raíz de las entradas y registros practicadas en ese procedimiento de origen francés, la Fiscalía comenzó a tirar del hilo hasta llegar a la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia —en 2021, por importe de 53 millones de euros—, cuya concesión está en el centro de las pesquisas.

La figura de Zapatero ha entrado en la causa como pieza de ese puzle más amplio que conecta intereses venezolanos, empresarios españoles y decisiones de la Administración.

La instrucción continúa abierta y queda pendiente, entre otros extremos, la declaración de Julio Martínez Martínez.

En definitiva, la imagen que Zapatero ha dejado en el juzgado es la de un consultor geopolítico de primera fila —con tarifa acorde— que opera sin correo electrónico, redacta sus análisis a mano y delega la maquetación en sus hijas. Una forma de trabajar tan analógica que, de ser cierta, convertiría al ex presidente en el único consultor de alto nivel del mundo cuya huella digital es, literalmente, inexistente.